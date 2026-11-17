Käsespätzle gjermane — makaronat shvabe me djathë mali dhe qepë të skuqura
Makaronat e buta të vezëve të bëra vetë, të shtresuara me djathë Bergkäse dhe Emmental të shkrirë dhe të mbuluara me qepë të arta në gjalpë — ngushëllimi klasik i Shvabisë dhe Allgäu-t.
Kohë përgatitjeje: 20 minuta | Kohë gatimi: 25 minuta | Gjithsej: 45 minuta | Porcione: 4
Käsespätzle është pjata më e dashur e kuzhinës shvabe: makarona të buta të vezëve të bëra vetë, të shtresuara me djathë mali të shkrirë dhe të mbuluara me qepë të arta të skuqura në gjalpë. E thjeshtë, e ngrohtë dhe plot shije — ngushëllimi klasik i Shvabisë dhe Allgäu-t, e përkryer për një darkë familjare.
Përbërësit
Për brumin
- 400 g miell gruri
- 4 vezë të mëdha
- 150–180 ml ujë (ose ujë të gazuar)
- 1 lugë çaji kripë
- 1 majë luge arrëmyshk i grirë
Për shtresat
- 250 g djathë i grirë (125 g Bergkäse + 125 g Emmental; zëvendësim Gruyère)
- 3 qepë mesatare në feta të holla
- 60 g gjalpë
- Piper i zi
- Qepë të njoma për servirje (sipas dëshirës)
Hapat e përgatitjes
- Përzieni miellin, kripën dhe arrëmyshkun; shtoni vezët dhe ujin pak nga pak duke rrahur fort derisa brumi të bëhet i trashë e elastik me flluska; lëreni të pushojë 10 minuta.
- Skuqni qepët ngadalë në gjalpë rreth 15 minuta derisa të bëhen të arta e të ëmbla.
- Zieni ujë me kripë; shtypeni brumin me shtypëse spätzle në ujë; kur dalin në sipërfaqe pas 2–3 minutash, nxirrini dhe kullojini.
- Shtresoni në tavë të lyer me gjalpë: spätzle të nxehta, djathë, piper, përsëriteni, dhe përfundoni me djathë.
- Mbulojeni 3–5 minuta në zjarr shumë të ulët ose në furrë 180°C derisa djathi të shkrihet.
- Mbulojeni me qepët e skuqura, spërkateni me qepë të njoma dhe shërbejeni menjëherë të nxehtë me sallatë jeshile anash.
Ju bëftë mirë!
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.