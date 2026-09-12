Çfarë nuk i premtonin Chicago Bulls Jonathan Kuminga gjatë bisedimeve për kontratën
Chicago Bulls shfaqën interes të qartë për krahun Jonathan Kuminga, por nuk arritën ta bindnin që do të merrte vendin e titullarit apo do të mbyllte ndeshjet në shumicën e përballjeve, çka i kushtëzoi bisedimet mbi rolin dhe kushtet e kontratës. Në fund, Kuminga firmosi me Minnesota Timberwolves, ku pritet të marrë më shumë minuta si përzgjedhje titullare pas lëvizjeve të skuadrës.
Siç raporton Bleacher Report, drejtuesit e Chicago Bulls ishin të interesuar për talentin e tij, por refuzuan t’i premtonin pozicion të fiksuar në rotacion për shkak të prirjeve të klubit drejt zhvillimit të talenteve të tjera të rinj që gjithashtu luajnë në pozicione përpara. Sipas raportimeve, pjesë e vlerësimit ishte edhe mënyra e tij e lojës dhe vendimmarrja në fushë, që ndikuan në ofertat që klubi ishte i gatshëm të bëjë.
Kuminga, 23 vjeç, po hyn në sezonin e tij të gjashtë në NBA. Ai u zgjodh nga Golden State Warriors në vendin e 7-të në draftin e 2021 dhe u pati kaluar te Atlanta Hawks në shkëmbim gjatë sezonit të kaluar, para se të shkonte te Minnesota. Në sezonin e fundit të tij ai regjistroi mesatarisht 12.2 pikë me 46.3% nga fusha, 5.6 kërcime dhe 2.3 asistime në 36 ndeshje, me rreth 23.1 minuta për ndeshje, ndërsa pati edhe probleme me një grimë kocke dhe një nyje të gjurit të mbivendosur.
Agjenti i tij, Aaron Turner, tha se marrëveshja afatshkurtër që nënshkroi (dy vite, 12.4 milionë dollarë me opsion lojtari për 2027-28) synon të lejojë Kuminga të tregojë vlerën e tij dhe të synojë një kontratë më të madhe në tregun e lëshimit të lojtarëve në 2027. Në përfundim, vendosmëria e Kuminga për të siguruar një rol të rëndësishëm në rotacion duket se ndikoi në vendimin e Bulls për të mos e garantuar atë, dhe situata mund të ndryshojë nëse ai del përsëri në tregun e lëshimit. Sipas Bleacher Report, kjo ishte thelbësore në negociatat që u zhvilluan.
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