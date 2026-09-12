☁️
Tiranë 23°C · Vranët 12 September 2026
S&P 500 7,657 ▲0.86%
DOW 52,573 ▲0.98%
NASDAQ 26,333 ▲0.96%
NAFTA 99.99 ▼2.43%
ARI 4,390 ▼0.39%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082 EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082
₿ CRYPTO
BTC $77,322 ▲ +0.63% ETH $2,515 ▲ +2.56% XRP $1.3618 ▲ +1.52% SOL $102.0800 ▲ +3.05%
S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 99.99 ▼2.43 % ARI 4,390 ▼0.39 % S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 99.99 ▼2.43 % ARI 4,390 ▼0.39 %
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082 EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082
12 Sep 2026
Breaking
War Raiders mbrojnë titujt AAA ndaj Damian Priest dhe R-Truth në SmackDown të Meksikës Mark Williams operohet në shpatull, i paqartë afati i rikthimit për Suns në sezonin 2026-27 Zgjedhësit po përdorin ChatGPT për informacion mbi zgjedhjet, përgjigjet mund të ndryshojnë sipas përdoruesit SmackDown në Mexico City: Fituesit, momentet kryesore dhe pasojat për garën e titujve Çfarë nuk i premtonin Chicago Bulls Jonathan Kuminga gjatë bisedimeve për kontratën
Menu
NBA

Mark Williams operohet në shpatull, i paqartë afati i rikthimit për Suns në sezonin 2026-27

· 2 min lexim

Qendra e Phoenix Suns, Mark Williams, do të mungojë për nisjen e sezonit 2026-27 pas një dëmtimi në shpatull që kërkoi ndërhyrje kirurgjikale. Klubi ende nuk ka dhënë një afat zyrtar për rikthimin e tij.

Siç raporton Bleacher Report, në material citohet Shams Charania i ESPN që shpjegon se Williams iu nënshtrua operacionit për riparimin e labrumit të këputur gjatë një stërvitjeje jashtësezonale; nuk është përcaktuar një datë rikthimi, por pritet të mungojë për një periudhë të zgjatur.

Dëmtimet kanë qenë një problem i përsëritur në karrierën e Williams; sezoni 2025-26 ishte hera e vetme që ai luajti më shumë ndeshje në një sezon (60), ndërsa në tre vitet para tij shënoi 106 paraqitje në total. Historia e lëndimeve ndikoi edhe në anulimin e një trade në shkurt 2025 që do ta çonte te Los Angeles Lakers, pasi shkëmbimi varej nga kalimi i fizikut dhe Lakers shfaqën shqetësime lidhur me gjendjen afatgjatë të tij. Phoenix e siguroi Williams në një marrëveshje me Charlotte në qershor 2025, që përfshinte kthimin e një picku të raundit të parë të 2029 për Hornets.

Vetëm pak më shumë se dy muaj para dëmtimit, Williams kishte firmosur një zgjatje trevjeçare prej 38 milionë dollarësh me Suns dhe ishte planifikuar të ishte titullar në një pesëshe me Devin Booker, Dillon Brooks, Jalen Green dhe Miles Bridges. Ai u përmbyll me mesatare 11.7 pikë dhe 8.0 topa në tabelë në sezonin e tij të parë me Phoenix. Pranë skuadrës, pritet që Khaman Maluach, zgjedhja e 10-të në draftin e 2025, të marrë një rol më të madh derisa Williams të rikthehet; si rookie ai regjistroi mesatare 3.0 pikë dhe 2.9 kërcime në 46 paraqitje. Suns do të nisin trening kampin më 29 shtator dhe sezonin e rregullt më 21 tetor kundër Portland Trail Blazers, dhe për ndikimet e mëtejshme të situatës Burimi Bleacher Report ofron sqarime dhe përditësime.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu