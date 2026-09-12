Mark Williams operohet në shpatull, i paqartë afati i rikthimit për Suns në sezonin 2026-27
Qendra e Phoenix Suns, Mark Williams, do të mungojë për nisjen e sezonit 2026-27 pas një dëmtimi në shpatull që kërkoi ndërhyrje kirurgjikale. Klubi ende nuk ka dhënë një afat zyrtar për rikthimin e tij.
Siç raporton Bleacher Report, në material citohet Shams Charania i ESPN që shpjegon se Williams iu nënshtrua operacionit për riparimin e labrumit të këputur gjatë një stërvitjeje jashtësezonale; nuk është përcaktuar një datë rikthimi, por pritet të mungojë për një periudhë të zgjatur.
Dëmtimet kanë qenë një problem i përsëritur në karrierën e Williams; sezoni 2025-26 ishte hera e vetme që ai luajti më shumë ndeshje në një sezon (60), ndërsa në tre vitet para tij shënoi 106 paraqitje në total. Historia e lëndimeve ndikoi edhe në anulimin e një trade në shkurt 2025 që do ta çonte te Los Angeles Lakers, pasi shkëmbimi varej nga kalimi i fizikut dhe Lakers shfaqën shqetësime lidhur me gjendjen afatgjatë të tij. Phoenix e siguroi Williams në një marrëveshje me Charlotte në qershor 2025, që përfshinte kthimin e një picku të raundit të parë të 2029 për Hornets.
Vetëm pak më shumë se dy muaj para dëmtimit, Williams kishte firmosur një zgjatje trevjeçare prej 38 milionë dollarësh me Suns dhe ishte planifikuar të ishte titullar në një pesëshe me Devin Booker, Dillon Brooks, Jalen Green dhe Miles Bridges. Ai u përmbyll me mesatare 11.7 pikë dhe 8.0 topa në tabelë në sezonin e tij të parë me Phoenix. Pranë skuadrës, pritet që Khaman Maluach, zgjedhja e 10-të në draftin e 2025, të marrë një rol më të madh derisa Williams të rikthehet; si rookie ai regjistroi mesatare 3.0 pikë dhe 2.9 kërcime në 46 paraqitje. Suns do të nisin trening kampin më 29 shtator dhe sezonin e rregullt më 21 tetor kundër Portland Trail Blazers, dhe për ndikimet e mëtejshme të situatës Burimi Bleacher Report ofron sqarime dhe përditësime.
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