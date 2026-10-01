☀️
Tiranë 25°C · Kthjellët 01 Tetor 2026
S&P 500 7,630 ▼0.28%
DOW 50,607 ▼0.59%
NASDAQ 26,794 ▼0.25%
NAFTA 92.58 ▲2.39%
ARI 4,192 ▲0.13%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1340 EUR/GBP 0.8547 EUR/CHF 0.9469 EUR/ALL 92.0731 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5251 EUR/TRY 55.6258 EUR/JPY 178.36 EUR/CAD 1.6116 EUR/USD 1.1340 EUR/GBP 0.8547 EUR/CHF 0.9469 EUR/ALL 92.0731 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5251 EUR/TRY 55.6258 EUR/JPY 178.36 EUR/CAD 1.6116
₿ CRYPTO
BTC $83,934 ▼ -0.14% ETH $2,679 ▼ -0.11% XRP $1.4813 ▼ -1.35% SOL $117.0700 ▼ -1.54%
S&P 500 7,630 ▼0.28 % DOW 50,607 ▼0.59 % NASDAQ 26,794 ▼0.25 % NAFTA 92.58 ▲2.39 % ARI 4,192 ▲0.13 % S&P 500 7,630 ▼0.28 % DOW 50,607 ▼0.59 % NASDAQ 26,794 ▼0.25 % NAFTA 92.58 ▲2.39 % ARI 4,192 ▲0.13 %
EUR/USD 1.1340 EUR/GBP 0.8547 EUR/CHF 0.9469 EUR/ALL 92.0731 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5251 EUR/TRY 55.6258 EUR/JPY 178.36 EUR/CAD 1.6116 EUR/USD 1.1340 EUR/GBP 0.8547 EUR/CHF 0.9469 EUR/ALL 92.0731 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5251 EUR/TRY 55.6258 EUR/JPY 178.36 EUR/CAD 1.6116
01 Tet 2026
Breaking
Hoxha takim me homologun gjerman: Agjenda ambicioze e reformave, çelësi i së ardhmes evropiane të Shqipërisë Kocka më të forta pas moshës 40 vjeç, cilin aktivitet fizik duhet të zgjidhni? Arabia Saudite i jep qeverisë së Jemenit afro 60 milionë dollarë mbështetje buxhetore SHBA heq kushtet e të drejtave të njeriut për ndihmën ushtarake 320 milionë dollarëshe për Egjiptin: vendimi, për “rolin ndihmues” të Kajros në luftën me Iranin Prokuroria Speciale ngre aktakuzë ndaj zyrtarit të Ministrisë së Mjedisit, dyshohet se i shkaktoi shtetit mbi 15.7 milionë euro dëm
Menu
roze

Jennifer Lopez përplaset me paparacët në Paris: “Qetësohuni pak!”

· 2 min lexim
Jennifer Lopez

Jennifer Lopez përplaset me paparacët në Paris:

Jennifer Lopez pati një moment të tensionuar me paparacët gjatë qëndrimit të saj në Paris, në kuadër të Javës së Modës.

Në një video të publikuar në rrjetet sociale, këngëtarja dhe aktorja shihet teksa po ecte në rrugët e Parisit, kur një grup fotografësh nisën t’i afroheshin dhe ta rrethonin.

“Djema, qetësohuni pak. Nuk po shkon askush askund”, u tha Lopez paparacëve duke u kërkuar më pas: “Merrni frymë pak”.

Kur paparacët justifikuan sjelljen e tyre me temperaturat e larta, Lopez pranoi të pozonte para kamerave.

Gjatë daljes në Paris, 57-vjeçarja tërhoqi vëmendjen edhe me veshjen e saj. Ajo kishte zgjedhur një fustan të bardhë prej dantelle, të cilin e kishte kombinuar me çorape të bardha dhe këpucë të zeza prej lëkure.

Këngëtarja ka spikatur edhe me veshjet e saj gjatë ditëve të fundit në Paris.

Të mërkurën, ajo mori pjesë në sfilatën e Stella McCartney, ku u ul në rreshtin e parë për të ndjekur koleksionin e sezonit pranverë/verë 2027.

Për këtë event, Lopez veshi një fustan ngjyrë kafe, të kombinuar me një shall prej gëzofi artificial dhe një aksesor me vello të zezë. Ajo u shfaq gjithashtu me një çadër.

Në sfilatë ishin të pranishëm edhe emra të tjerë të njohur, mes tyre Kelsea Ballerini, Miranda Kerr, Natalia Bryant, Sabrina Elba, Juliette Binoche dhe Kat Graham.

Koleksioni i Stella McCartney kishte në fokus mbrojtjen e oqeaneve, ndërsa slogani i sfilatës ishte: “Sea life, not seafood”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu