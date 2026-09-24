Jets bashkojnë historinë statistikore të të dy versioneve të skuadrës, Scheifele rinis ndjekjen ndaj rekordeve të Hawerchuk
Ligji i statistikave të Winnipeg Jets u rishikua këtë javë, duke mundësuar që rekordi i skuadrës të përfshijë të dy periodat historike të klubit. Si pasojë, Mark Scheifele do ta kërkojë në mënyrë zyrtare rekordin e të gjithave për gola dhe pikë që mban emri i Dale Hawerchuk.
Siç raporton nhl, vendimi përfshin statistikën e skuadrës origjinale të Winnipegut (1979–1996) dhe të versionit aktual të themeluar në 2011, përfshirë edhe periudhën kur klubi luajti si Atlanta Thrashers (1999–2011). Statistikat e Arizona Coyotes do të mbulojnë periudhën e tyre si franchise (1996–2024) dhe nuk do të integrohen në historinë e Jets. Pas konsolidimit, Hawerchuk shfaqet si lider i përjetshëm i Jets për gola (379) dhe pikë (929), ndërsa Thomas Steen është lider për asistime (553). Scheifele, me 907 pikë (372 gola, 535 asistime) në 961 ndeshje, ka këtë sezon mundësinë të kalojë rekordet në tre kategori sulmuese.
Scheifele ka thënë se ka ndjerë gjithmonë se po ndiqte Hawerchuk dhe e përshkruan përfshirjen e emrit të tij në librat zyrtarë si një gjë të veçantë. Ai kujton edhe kohën kur u stërvit nën drejtimin e Hawerchuk në Barrie të Ligës Ontariane (2010–2013), periudhë që sipas tij e formoi si lojtar dhe i dha mësime të përditshme.
Dale Hawerchuk shënoi 929 pikë (379 gola, 550 asistime) në 713 ndeshje për skuadrën origjinale të Jets gjatë periudhës 1981–1990. Ai luajti gjithsej 16 sezone në NHL me Winnipeg, Buffalo Sabres, St. Louis Blues dhe Philadelphia Flyers dhe u fut në Hockey Hall of Fame në 2001. Hawerchuk vdiq nga kanceri më 18 gusht 2020, në moshën 57 vjeçare.
Zyrtarë të ligës dhe të klubit e kanë cilësuar vendimin si një mënyrë për të njohur trashëgiminë e hokejit në Winnipeg si një vazhdimësi të vetme, duke i bashkuar brezat e tifozërisë dhe momentet kyçe në një histori të vetme. True North dhe drejtuesit e Jets e kanë përshkruar vendimin si një përkujtim të kontributit të skuadrave të viteve 1979–1996 ndaj identitetit të klubit të sotëm. Që nga rikthimi në Winnipeg skuadra ka arritur tetë herë në playoff dhe fitoi Presidents’ Trophy për sezonin 2024–25.
Sipas nhl, njoftimi pritet të pritet mirë nga tifozët dhe alumni, ndërsa Scheifele shkon drejt sezonit të 16-të si lojtar i vetëm i zgjedhur nga Jets në draftin e 2011 (zgjedhja e 7-të) dhe është i gatshëm për sfidën e re në fushë, me hapjen e sezonit më 2 tetor kundër Boston Bruins.
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