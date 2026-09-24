Rrjeti televiziv i hokejit do të ofrojë mbulim të plotë për sezonin 2026–27
Rrjeti televiziv do të ofrojë mbulim të vazhdueshëm në studio dhe një program të pasur me ndeshje të drejtpërdrejta gjatë sezonit 2026–27. Studioja do të prezantojë një dizajn të ri që pritet të debutojë më 29 shtator, ndërsa programi i përditshëm përfshin emisionet First Shift (16:00 ET), NHL Now (17:00 ET), NHL Tonight (19:00 ET) dhe On The Fly pas përfundimit të ndeshjeve.
Sipas nhl, transmetimet e drejtpërdrejta të sezonit fillojnë më 3 tetor me ndeshjen Seattle Kraken–Edmonton Oilers në orën 19:00 ET, ndërsa seria Showcase përfshin 20 ndeshje; paraqitja e parë e Showcase është më 4 tetor me Winnipeg Jets ndaj Detroit Red Wings, me koment nga E.J. Hradek dhe Kevin Weekes.
Para nisjes së sezonit të rregullt do të transmetohen edhe dy specialë një-orësh me prezantime për Konferencën Lindore dhe Perëndimore më 28 shtator, dhe emisioni Top Shelf, 30-minutësh për përmbledhje javore, nis më 3 tetor në orën 18:00 ET. Ekipet e prezantuesve dhe analistëve përfshijnë emra si E.J. Hradek, Jamison Coyle, Mike Rupp, Cory Schneider, Nate Thompson dhe disa ish-lojtarë dhe trajnerë që do të marrin pjesë rregullisht në analizat e sezonit.
Studioja e ripunuar do të ketë një pamje më të çlodhur dhe elemente të reja që synojnë lidhje më të shpejta me ndeshjet dhe reagime në kohë reale. Përveç mbulimit studio, programacioni do të përfshijë analiza ekspertësh, intervista pas ndeshjeve dhe përmbledhje të momentëve kryesorë të çdo mbrëmjeje.
Kjo strukturë programore dhe kalendari i transmetimeve u bënë të ditur në njoftimin zyrtar; Njoftimi erdhi nga nhl.
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