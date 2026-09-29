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NBA

Jimmy Butler i Warriors shfaq vathët gjatë Ditës së Medias, vazhdon trendi në NBA

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Ylli i Golden State Warriors, Jimmy Butler, shfaqi vathët gjatë Ditës së Medias ndërsa ishte i disponueshëm për gazetarët, megjithëse pritet të mos jetë gati për ndeshjen hapëse. Butler njihet si një lojtar me shumë vëmendje ndaj stilit dhe ka fituar gjashtë nominime All-Star.

Siç raporton Bleacher Report, ai mbante një aksesor të dukshëm gjatë deklaratave për shtyp dhe përkujtoi traditën e disa lojtarëve që shfrytëzojnë Ditën e Medias për të treguar zgjedhjet e tyre të stilit.

Gjatë përballimeve të ditës, ishte vërejtur se Warriors—ose zyrtarët e ligës—mund të kenë preferuar që ai ta hiqte vathin, ndërsa Butler mund të kishte zgjedhur edhe pamje më ekstravagante. Pamja e tij i riktheu disa nga momentet e njohura të karrierës, përfshirë stilin e quajtur “Emo Jimmy” nga koha e tij te Miami Heat.

Ky episod tregon se trendet e aksesorëve vazhdojnë të jenë pjesë e Ditës së Medias në NBA, sipas Bleacher Report.

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