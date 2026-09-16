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NHL

Jordan Staal nënshkruan kontratë njëvjeçare me Hurricanes me vlerë deri në 10 milionë dollarë

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Jordan Staal, kapiteni 38-vjeçar i Carolina Hurricanes, ka firmosur një kontratë njëvjeçare që mund të arrijë vlerën e 10 milionë dollarëve. Marrëveshja e re e mban atë në organikën e skuadrës për sezonin 2027-28 dhe vijon rolin e tij si udhëheqës i ekipit.

Siç raporton nhl, kontrata përfshin një pagë bazë prej 900,000 dollarësh, një bonus nënshkrimi 4 milionë dollarësh dhe deri në 5.1 milionë dollarë në bonuse të performancës.

Sezonin e fundit Staal regjistroi 36 pikë në 75 ndeshje të rregullta (20 gola, 16 asistime). Në play-off ai kontribuoi me 12 pikë në 19 ndeshje (8 gola, 4 asistime), duke udhëhequr Hurricanes drejt titullit të dytë në historinë e klubit dhe duke fituar Çmimin Conn Smythe si lojtari më i vlefshëm i playoff-it për performancën e tij në postseason.

I zgjedhur nga Pittsburgh Penguins me zgjedhjen e dytë në draftin e vitit 2006, Staal ka regjistruar 747 pikë në 1,403 ndeshje të rregullta (318 gola, 429 asistime) dhe 85 pikë në 181 ndeshje play-off (46 gola, 39 asistime), përfshirë edhe fitimin e Kupës Stanley me Penguins në 2009. Ai u transferua te Carolina më 22 qershor 2012 dhe që nga 2019 mban shiritin e kapitenit; në historinë e Hurricanes Staal renditet i dyti për ndeshje të luajtura (972), i katërti për asistime (301) dhe i pesti për pikë (499).

Lajmin e nënshkrimit të kontratës e bëri të ditur edhe nhl.

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