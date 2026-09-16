Nafta bie përsëri: Brent në 107.82 dollarë pavarësisht shqetësimeve për furnizimin saudit
Rënia erdhi pas rritjes së papritur të rezervave amerikane të naftës së papërpunuar; një ditë më parë kontratat kishin arritur nivelet më të larta në muaj pas shpërthimeve që mbyllën tubacionin lindje–perëndim saudit.
Çmimet e naftës u ulën të mërkurën, pasi një rritje e papritur e rezervave amerikane të naftës së papërpunuar i qetësoi tregjet, edhe pse shqetësimet për ndërprerjen e furnizimeve nga Arabia Saudite pas sulmeve ndaj infrastrukturës së saj të eksportit mbeten të larta.
Kontratat e naftës Brent ranë me 93 cent, ose 0.86 për qind, në 107.82 dollarë për fuçi në orën 00:28 GMT, ndërsa nafta amerikane West Texas Intermediate gjithashtu shënoi rënie. Të dy kontratat kryesore ishin mbyllur me më shumë se tre dollarë më lart të martën, duke arritur nivelet më të larta në muaj pas shqetësimeve për furnizimin saudit pas shpërthimeve që mbyllën tubacionin lindje–perëndim.
Sipas raportimeve, nafta fizike në Evropë ka kaluar 130 dollarët për fuçi, ndërsa Arabia Saudite ka pezulluar dërgesat e fundit të shtatorit për blerësit evropianë. Forcat amerikane po ndihmojnë lëvizjen e naftës saudite përmes Ngushticës së Hormuzit, ndërsa tubacioni pritet të rikthehet “brenda ditësh”.
Analistët paralajmërojnë se nëse dëmet në tubacionin saudit zgjasin, 2–3 milionë fuçi naftë në ditë rrezikojnë të mungojnë në tregun global, çka mund t’i shtyjë çmimet sërish në rritje dy-shifrore. Rritja e rezervave amerikane, thonë ata, ofron vetëm një lehtësim afatshkurtër.
Burimi: Al Jazeera
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