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16 Sht 2026
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MLB

Përditësim: Renditja e playoff-ve të MLB 2026 pas sigurimit të titullit nga Brewers në NL Central

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Milwaukee Brewers siguruan vendin në playoff për të tetën herë në nëntë vjet, duke fituar titullin e Divizionit të Ligës Kombëtare (NL Central) me rezultat 5-1 ndaj Pittsburgh Pirates. Pas kësaj fitoreje, ekipi ka rekordin më të mirë në ligë (94-57) dhe një avantazh 10 ndeshjesh ndaj Chicago Cubs në renditjen e divizionit.

Sipas Bleacher Report, përditësimi i tabelave pas ndeshjeve të fundit tregon edhe udhëheqjet aktuale të divizioneve dhe renditjet për vendet e wild-card: në Ligën Kombëtare, Braves, Brewers dhe Dodgers kryesojnë divizionet përkatëse, ndërsa në Ligën Amerikane udhëheqin Rays, White Sox dhe Astros. Po ashtu, renditjet e wild-card pasqyrojnë rivalitete të ngushta dhe vendet kyçe që do të përcaktojnë pjesëmarrësit në fazat e nokautit.

Milwaukee ka ndërtuar vazhdimisht skuadrën duke promovuar lojtarë të zhvilluar brenda organizatës dhe duke plotësuar radhët me nënshkrime të kujdesshme. Modeli ka treguar qëndrueshmëri edhe përballë ndryshimeve menaxheriale dhe largimeve të figurave të rëndësishme, por dilema mbetet kur përballen me klube me më shumë yje ose buxhete më të mëdha: në serinë e vitit 2025 kundër Los Angeles Dodgers, talenti në nivele të larta vendosi rezultatet në NLCS.

Jacob Misiorowski pati debutim të fortë në postseason dhe vijoi me paraqitje të shquar në 2026, duke u shfaqur si kandidat për çmimet individuale, por rotacioni mungon ende një prinë të sigurt dhe blerja messezone e Dustin May nuk ka sjellë konsistencën e pritur. Sulmi i Brewers mbetet i fortë kolektivisht, por disa nga emrat kryesorë ende nuk janë renditur në tier-in më të lartë të goditësve, gjë që mund t’i detyrojë drejtuesit të mendojnë për lëvizje më agresive nëse synohet një përsëritje e suksesit në playoff, siç vëren edhe Bleacher Report.

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