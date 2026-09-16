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NHL

Cutter Gauthier nënshkruan kontratë gjashtëvjeçare me Anaheim Ducks

· 2 min lexim

Cutter Gauthier nënshkruan një kontratë gjashtëvjeçare me Anaheim Ducks të martën. Termat financiare nuk u bënë publikë; sulmuesi 22-vjeçar, i cili ishte agjent i lirë i kufizuar, do të vazhdojë karrierën me skuadrën kaliforniane.

Siç raporton nhl, Gauthier shënoi shifra karriere këtë sezon me 41 gola, 28 asistime dhe 69 pikë në 76 ndeshje. Ai udhëhoqi Ducks për sa i përket golave dhe pikëve, si dhe regjistroi 11 gola dhe 19 pikë në lojë me avantazh. Në 12 ndeshje të Playoffit ai kishte 12 pikë (4 gola, 8 asistime), ndërsa Anaheim arriti play-offet për herë të parë që prej sezonit 2017-18.

Drejtori i përgjithshëm i Ducks, Pat Verbeek, vlerësoi që nënshkrimi i Gauthier është një hap i rëndësishëm për bërthamën e re të ekipit, duke e cilësuar atë si një talente të spikatur për të shënuar gola që pritet të zhvillohet në një yll të nivelit të lartë në NHL.

Përzgjedhur nga Philadelphia Flyers si e pesta në Draftin e 2022, Gauthier u transferua te Ducks më 8 janar 2024 në shkëmbim për mbrojtësin Jamie Drysdale dhe një zgjedhje të raundit të dytë për Draftin e 2025. Si i rritur me Ducks në sezonin 2024-25, ai realizoi 44 pikë (20 gola, 24 asistime) në 82 ndeshje. Gauthier shprehu kënaqësinë e tij për mundësinë e të qëndrimit afatgjatë me klubin dhe besimin në të ardhmen e skuadrës.

Sipas nhl, kontrata e Gauthier vjen pas një vere të ngarkuar për Anaheim, që përfshiu nënshkrimin e Leo Carlsson me një marrëveshje pesëvjeçare prej 90 milionë dollarësh më 9 korrik pas barazimit të një ofertë nga Flyers, firmosjen e mbrojtësit Pavel Mintyukov për pesë vjet më 5 korrik dhe marrjen e sulmuesit A.J. Greer me një kontratë katërvjeçare më 1 korrik. Klubit i ndërpreu gjithashtu kontratën e Chris Kreider një ditë pasi e vendosi në waivers pa kushte; Kreider kishte një sezon të mbetur në një kontratë shtatëvjeçare prej 45.5 milionë dollarësh që kishte nënshkruar më 24 shkurt 2020.

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