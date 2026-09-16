Një lidhje e gjatë mes Logan Cooley dhe Vincent Trocheck para bashkimit te Utah Mammoth
Një foto e vjetër tregon momentin kur një i ri Logan Cooley pozon pranë Vincent Trocheck në një palestrë të Pitsburgut, duke ilustruar një lidhje që daton shumë para se ta takonin njëri-tjetrin si bashkëlojtarë në NHL. Trocheck, më i vjetër me rreth 11 vjet, ka ndjekur dhe stërvitur shpesh Cooleyn gjatë fëmijërisë, duke mbetur i befasuar nga aftësitë e tij të hershme.
Siç raporton nhl, Cooley, 22 vjeç, dhe Trocheck, 33 vjeç, do të jenë bashkë në akull kur Utah Mammoth të zhvillojë stërvitjen e parë të kampit. Trocheck ka thënë se e ka ndjekur talentin e Cooleyt që në adoleshencë dhe se nuk e ka pasur kurrë dyshimin për shanset e tij për të arritur në nivelet e larta të hokejit.
Familjet e tyre janë të afërta në Pitsburg, dhe Trocheck ka luajtur shpesh me të rinjtë e zonës kur ishte duke filluar karrierën e tij profesionale. Gjatë periudhave kur Cooley ishte rreth 15-16 vjeç, ai nisi të stërvitej me Trocheck dhe me grupe profesionistësh, përvojë që Cooley e përshkruan si të frikshme në fillim, por shumë mbështetëse.
Cooley u zgjodh nga Arizona Coyotes me zgjedhjen e tretë në Draftin e 2022. Si fillestar me Arizona në sezonin 2023-24 ai shënoi 44 pikë (20 gola, 24 asistime) në 82 ndeshje. Në sezonin 2024-25 ai realizoi 65 pikë (25 gola, 40 asistime) me Utah Hockey Club, ndërsa me Mammoth sezonin e fundit pati 43 pikë (24 gola, 19 asistime) në 54 ndeshje, pasi mungoi në 28 ndeshje për shkak të një dëmtimi në pjesën e poshtme të trupit. Kur projektohet mbi 82 ndeshje, statistikat e tij përkojnë me rreth 65 pikë.
Mammoth morën përvojën e Trocheck dhe të tjerë veteranë si Anders Lee, që i jep skuadrës elemente të nevojshme për të kaluar në nivelin tjetër. Cooley dhe disa bashkëlojtarë të tij kishin përvojë të kufizuar playoff; skuadra përjetoi mësime të rëndësishme gjatë përballjes me Vegas Golden Knights ku, pavarësisht startit pozitiv, Utah u eliminua në raundin e parë. Trocheck ka kaluar nëpër faza të thella playoff dhe ishte pjesë e ekipit të SHBA-së që fitoi medaljen e artë në Lojërat Olimpike të Dimrit 2026.
Trocheck ka thënë se dëshiron të ndihmojë Utah si në akull ashtu edhe jashtë tij dhe qëndron tashmë me skuadrën; ai ka përmendur edhe jetën familjare me dy fëmijë. Sipas nhl, përvoja dhe karakteristikat e lojtarëve si Trocheck dhe Lee mund t’i ndihmojnë Mammoth të bëjnë hapin tjetër si organizatë dhe t’i mësojnë të rinjtë të menaxhojnë presionin dhe fokusin gjatë ndeshjeve vendimtare.
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