Luke Evangelista nënshkruan kontratë 5-vjeçare me New Jersey Devils për 36.25 milionë dollarë
Luke Evangelista nënshkroi të martën një kontratë pesëvjeçare me New Jersey Devils, vlerë totale 36.25 milionë dollarë. Kontrata ka një vlerë mesatare vjetore prej 7.25 milionë dollarësh dhe hyn në fuqi me sezonin 2027-28. Sulmuesi 24-vjeçar kalon kështu në një marrëveshje afatgjatë me skuadrën e New Jersey-t.
Sipas nhl, Evangelista u shkëmbye te Devils nga Nashville Predators më 1 shtator në këmbim të një zgjedhjeje në raundin e parë dhe një në raundin e dytë të Draftit 2028. Ai po hyn në sezonin përfundimtar të kontratës së tij dyvjeçare me Nashville, një marrëveshje të nënshkruar më 4 tetor 2025 me vlerë totale 6 milionë dollarë dhe një AAV prej 3 milionë dollarësh.
Të kaluarën sezonal, Evangelista shënoi 56 pikë (12 gola dhe 44 asistime) në 81 ndeshje për Nashville. I zgjedhur në rundin e dytë, vendi i 42-të, në Draftin e NHL 2020 nga Predators, ai ka regjistruar në karrierën e tij 142 pikë (45 gola, 97 asistime) në 253 ndeshje të rregullta me Nashville dhe 1 gol në 6 ndeshje të Playoff-it të Kupës Stanley.
Siç raporton nhl, kontrata me Devils konsolidon pritshmëritë e klubit për të forcuar repartin sulmues dhe do të hyjë në fuqi nga sezoni 2027-28, me parashikimin që Evangelista të integrohet në formacionin e ekipit për atë kampionat.
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