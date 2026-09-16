Koalicioni saudit rrëzon dronin e Huthi-t pranë Mekës: siguria e vendeve të shenjta është “vijë e kuqe”
Mbrojtja ajrore e Arabisë Saudite ka rrëzuar mbrëmjen e së martës një dron të Huthi-t në jug të Mekës, para se ai të hynte në hapësirën ajrore të ndaluar mbi qytetin e shenjtë, njoftoi herët të mërkurën zëdhënësi i koalicionit ushtarak të udhëhequr nga sauditët, Turki al-Malki.
“Siguria e dy vendeve më të shenjta të Islamit dhe e pelegrinëve është një vijë e kuqe,” tha al-Malki në deklaratë, duke shtuar se koalicioni do të marrë “masat e nevojshme parandaluese” kundër Huthi-t. Sipas zëdhënësit, ky ishte përpjekja e dytë e Huthi-t për të synuar Mekën pas lëshimit të një rakete balistike në korrik 2017.
Zyrtarët e Huthi-t e mohuan pretendimin. Anëtari i byrosë politike të grupit, Mohammed al-Farah, e quajti atë “gënjeshtër flagrante”, sipas agjencisë së lajmeve SABA që kontrollohet nga Huthi-t. Arabia Saudite lëshoi të martën alarme sigurie në Mekë e në disa qytete të tjera, pas një jave sulmesh nga luftëtarët e mbështetur nga Irani.
Incidenti vjen në një moment kur lufta gjashtëmujore SHBA–Iran e ka ngushtuar në minimum transportin detar nëpër Ngushticën e Hormuzit, ndërsa Huthi-t kanë marrë nën kontroll pjesë të bregdetit jemenas të Detit të Kuq mbi Bab el-Mandebin, duke kërcënuar eksportet saudite të naftës që ishin ridrejtuar nga Hormuzi.
Ndërkohë, Arabia Saudite ka fajësuar një lëvizje të veçantë pro-iraniane me bazë në Irak për sulmin e së premtes që nxori jashtë funksionit tubacionin East-West prej 1,200 kilometrash — rruga kryesore e eksportit saudit të naftës ndërsa Hormuzi mbetet i ndërprerë. Tregtarët paralajmërojnë se një mbyllje e zgjatur mund të ndërpresë deri në 4 për qind të furnizimit global me naftë. Mbretëria nuk ka thënë se kur mund të rifillojnë operacionet, por sekretari amerikan i Energjisë, Chris Wright, tha të martën se nafta duhet të rrjedhë sërish brenda ditësh.
Burimi: Reuters
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.