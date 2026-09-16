Dhoma i kërkon për herë të tretë Trump-it t’i japë fund luftës me Iranin — shtatë republikanë votojnë me demokratët
Dhoma e Përfaqësuesve miratoi të martën një rezolutë që i kërkon Presidentit Donald Trump t'i japë fund luftës me Iranin — vota e tretë e tillë, dhe qortimi më i fortë politik ndaj administratës vetëm pak javë para zgjedhjeve të mesmandatit. Shtatë republikanë votuan me demokratët, më shumë se dy herë më parë.
Vota e së martës është hera e tretë që Dhoma — e drejtuar nga demokratët, por me mbështetjen e disa republikanëve — i urdhëron Trump-it tërheqjen e trupave nga Irani. Demokratët e quajnë këtë votimin e tyre më të rëndësishëm deri tani, një nga votat e fundit të Dhomës para zgjedhjeve të nëntorit.
Tri republikanë të rinj iu bashkuan kësaj radhe demokratëve: deputetët Mariannette Miller-Meeks dhe Zach Nunn nga Iowa (të dy në mandate konkurruese) dhe Nancy Mace nga Karolina e Jugut, e cila lë Kongresin pas këtij mandati. Republikanët që kishin votuar edhe më parë janë Thomas Massie (Kentucky), Tom Barrett (Michigan), Warren Davidson (Ohio) dhe Brian Fitzpatrick (Pennsylvania) — gjithsej 7 vota republikane, nga 4 që ishin për dy rezolutat e mëparshme.
“Nuk do të mbështes një luftë tjetër pa fund. Mund të mbrojmë amerikanët, të bëjmë presion ndaj Iranit dhe të ndjekim paqen, ndërsa sigurojmë që Kongresi të përmbushë përgjegjësinë e tij kushtetuese.” — Zach Nunn, në X
Zyrtarisht, drejtuesit republikanë të Dhomës nuk i detyrojnë anëtarët si të votojnë për këtë lloj rezolute. Por Trump e ka quajtur publikisht një test besnikërie dhe ka sulmuar republikanët që kanë votuar kundër tij për këtë çështje.
Një përpjekje e mëparshme për të kufizuar autorizimin ushtarak të Trump-it në Iran përfundoi dramatikisht: mjaftueshëm senatorë republikanë votuan fillimisht për ta miratuar, por presioni i Shtëpisë së Bardhë e detyroi një senator republikan të ndryshojë votën. Nuk dihet nëse Senati do të ketë votat, por demokratët planifikojnë të provojnë sërish këtë javë.
Konteksti publik: votuesit po bëhen gjithnjë e më skeptikë ndaj luftës — 67% thonë se vendimet e Trump-it për veprimin ushtarak në Iran i kanë dëmtuar SHBA-të (anketë CNN), ndërsa çmimet e karburanteve po ngjiten sërish, me naftën që ka kaluar 6 dollarë për gallon.
Burimi: CNN
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