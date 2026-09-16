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Konflikti SHBA - Iran

Dhoma e Përfaqësuesve miraton rezolutën për t’i dhënë fund luftës në Iran — shuplakë e re për Trump-in

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Ndërtesa e Kapitolit amerikan në Uashington. Foto: Wikimedia Commons (domen publik)

Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-së miratoi mbrëmjen e së martës një rezolutë të Fuqive të Luftës që synon t’i japë fund veprimeve ushtarake amerikane në Iran, me 220 vota pro e 204 kundër. Është vota e tretë e këtij lloji mbi konfliktin gjashtëmujor, dhe rezoluta tani i dërgohet Senatit. Një numër i vogël ligjvënësish republikanë iu bashkuan demokratëve në mbështetje të masës.

Rezoluta është e autorit kongresmeni demokrat Seth Moulton nga Massachusetts dhe u bashkë-sponsorizua nga 14 demokratë, shumica veteranë ushtarakë. “Sipas matësve të vetë administratës Trump, Irani po fiton dhe Amerika po humb,” tha Moulton pas votimit. “Sonte, Kongresi bëri detyrën e tij sipas Kushtetutës dhe tha: mjaft. Njerëzit në shtëpi po vuajnë nga kostot që po rriten me shpejtësi, dhe jetët e trupave tona janë në rrezik në një luftë që nuk duhej të kishte ndodhur kurrë.”

Votimi vjen pas raportit të ri të Zyrës Buxhetore të Kongresit, i cili e çmon koston e luftës në mbi 38 miliardë dollarë. Raporti paralajmëron gjithashtu se operacionet e mbrojtjes raketore i kanë shteruar rëndë stoket amerikane të raketave mbrojtëse, zëvendësimi i të cilave mund të zgjasë me vite. Që nga fillimi i konfliktit në fund të shkurtit, 18 ushtarë amerikanë janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur.

Ligji i Fuqive të Luftës, i miratuar pas Luftës së Vietnamit, i kërkon presidentit të sigurojë miratimin e Kongresit brenda 60 ditësh nga dislokimi ushtarak dhe i lejon Kongresit t’i japë fund operacioneve nëse nuk jepet autorizim formal. Trump i ka kundërshtuar vazhdimisht votime të tilla — në qershor një rezolutë e ngjashme u miratua 215-208, dhe presidenti e quajti “votim të pakuptimtë” në Truth Social.

E ardhmja e rezolutës tani varet nga Senati, ku votime të ngjashme janë zhvilluar edhe më parë pa rezultat përfundimtar. Mbështetësit e saj shpresojnë që presioni i ri, pak javë para zgjedhjeve të mesit të mandatit në nëntor, do ta detyrojë administratën të negociojë një zgjidhje diplomatike dhe të rihapë Ngushticën e Hormuzit.

Burimi: Al Jazeera

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