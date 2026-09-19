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Jovanoviç: Shtyrja e vizitës së von der Leyen-it më pak e rëndësishme se “ridefinimi” i marrëdhënieve Serbi–BE: bashkëpunimi po, anëtarësimi jo

Millosh Jovanoviç i bëri thirrje qytetarëve të mbështesin politikën "bashkëpunim me BE-në — Po!, anëtarësimi — Jo!" në zgjedhjet e 25 tetorit: "Serbisë i duhet edhe ndryshim pushteti, edhe ndryshim politike"

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Millosh Jovanoviç, kreu i listës 'Autentična desnica'. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Millosh Jovanoviç, bartësi i listës “Autentična desnica” (E djathta autentike, numër 8 në fletëvotim — kandidatë të Novi DSS dhe Monarhistëve), ka vlerësuar sot se Serbisë i duhet një “ridefinim i marrëdhënieve” me Bashkimin Evropian.

Komentuar për shtyrjen e vizitës së presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në Serbi, Jovanoviç tha se më e rëndësishmja nuk është data e vizitës, por ndryshimi i vetë marrëdhënies: bashkëpunim po, por jo ecje drejt anëtarësimit në BE.

“BE-ja kërkon të heqim dorë nga Kosova dhe Metohija, të vendosim sanksione ndaj Rusisë, dhe që nga vdekja e Ratko Mlladiçit të pranojmë gënjeshtrën se në Srebrenicë u krye gjenocid”, tha Jovanoviç.

“Prandaj E djathta autentike, ndryshe nga të gjithë të tjerët, thotë qartë: bashkëpunim me BE-në — Po!, anëtarësimi — Jo!”, shtoi ai, duke u bërë thirrje qytetarëve që ta mbështesin këtë politikë në zgjedhjet e 25 tetorit.

Sipas tij, Serbisë i duhet edhe ndryshim pushteti, edhe ndryshim politike.

Burimi: Danas

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