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Serbia

Kurti: Identifikohen me ADN tri viktima nga varrezat masive në Zubin Potok — pjesë e “Grupit të intelektualëve”

Raportet e ADN-së konfirmuan se tri viktimat nga eshtrat e zhvarrosura në veri të Kosovës i përkasin "Grupit të intelektualëve", të rrëmbyer e të zhdukur me forcë nga forcat serbe më 19 prill 1999

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Kisha e Shën Trinisë në Zubin Potok, në veri të Kosovës
Kisha e Shën Trinisë në Zubin Potok, në veri të Kosovës, ku u konfirmua identiteti i tri viktimave nga varrezat masive. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka njoftuar të shtunën se përmes analizave të ADN-së është konfirmuar identiteti i tri viktimave, eshtrat e të cilëve u zhvarrosën nga varrezat masive në lokacione të ndryshme në veri të Kosovës.

Sipas raportëve të ADN-së, të tre viktimat i përkasin grupit të njohur si “Grupi i intelektualëve” – kryesisht qytetarë nga Skenderaj dhe Mitrovica, të cilët u rrëmbyen dhe u zhdukën me forcë nga forcat serbe më 19 prill 1999.

Njoftimin Kurti e bëri në rrjetin social Facebook, por ai nuk i ka bërë publik emrat e viktimave të identifikuara.

Identifikimi i mbetjeve mortore të zhvarrosura është pjesë e procesit të gjatë dhe të dhimbshëm për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë, ku shumë familje presin ende përgjigje për të dashurit e tyre.

Burimi: Radio Evropa e Lirë

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