Kurti: Identifikohen me ADN tri viktima nga varrezat masive në Zubin Potok — pjesë e “Grupit të intelektualëve”
Raportet e ADN-së konfirmuan se tri viktimat nga eshtrat e zhvarrosura në veri të Kosovës i përkasin "Grupit të intelektualëve", të rrëmbyer e të zhdukur me forcë nga forcat serbe më 19 prill 1999
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka njoftuar të shtunën se përmes analizave të ADN-së është konfirmuar identiteti i tri viktimave, eshtrat e të cilëve u zhvarrosën nga varrezat masive në lokacione të ndryshme në veri të Kosovës.
Sipas raportëve të ADN-së, të tre viktimat i përkasin grupit të njohur si “Grupi i intelektualëve” – kryesisht qytetarë nga Skenderaj dhe Mitrovica, të cilët u rrëmbyen dhe u zhdukën me forcë nga forcat serbe më 19 prill 1999.
Njoftimin Kurti e bëri në rrjetin social Facebook, por ai nuk i ka bërë publik emrat e viktimave të identifikuara.
Identifikimi i mbetjeve mortore të zhvarrosura është pjesë e procesit të gjatë dhe të dhimbshëm për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë, ku shumë familje presin ende përgjigje për të dashurit e tyre.
Burimi: Radio Evropa e Lirë
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