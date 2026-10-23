Kallëzim penal në SPAK ndaj kreut të Policisë Skënder Hita për shtypjen e protestave
Sot, më 23 tetor 2026, dhjetëra avokatë, organizata të shoqërisë civile, studentë dhe qytetarë depozituan në SPAK një kallëzim penal ndaj Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Skënder Hita, dhe drejtuesve të tjerë policorë, bëri të ditur grupi i kallëzuesve në një deklaratë për shtyp. Kallëzimi nuk synon vetëm ndëshkimin e efektivëve që kanë ushtruar dhunë, por hetimin e një mekanizmi të organizuar për shtypjen e protestës dhe sigurimin e pandëshkueshmërisë së dhunuesve.
Kallëzuesit kërkojnë gjithashtu hetimin e rolit të kryeministrit Edi Rama dhe të ministrit të Punëve të Brendshme, Ervin Demo, për orientimet e dhëna, komunikimet me drejtuesit e Policisë dhe kontributin e tyre në krijimin, mbështetjen ose lejimin e këtij mekanizmi. Sipas deklaratës, Skënder Hita kallëzohet si drejtuesi më i lartë përgjegjës për organizimin, komandimin dhe kontrollin e operacioneve, ndërsa përgjegjësi kërkohet edhe për drejtuesin tjetër policor Oliger Torba dhe drejtuesit e tjerë, sipas rolit të secilit në planifikimin, urdhërimin dhe kontrollin e ndërhyrjeve, si dhe për mosmarrjen e masave për ndërprerjen e gjendjes së paligjshme.
Kallëzimi mbështetet në mbi 180 episode paligjshmërie, të dokumentuara gjatë disa ditëve në Tiranë dhe në qytete të tjera, me përfshirjen e strukturave të ndryshme policore. “Nuk bëhet fjalë për disa pamje të shkëputura. Përsëritja, shtrirja dhe ngjashmëria e mënyrës së veprimit kërkojnë hetimin e një praktike të organizuar, jo vetëm të shpërthimeve të rastësishme të disa efektivëve”, theksohet në deklaratë.
Sipas kallëzuesve, nën drejtimin e Hitës janë dislokuar në terren efektivë të maskuar, pa numra dhe pa shenja individuale identifikimi, të cilët kanë ushtruar forcë të paligjshme ndaj qytetarëve. Krahas tyre janë shfaqur edhe persona civilë të paidentifikuar, pa uniformë dhe pa asnjë kompetencë ligjore, të cilët kanë ndaluar, privuar nga liria dhe dhunuar protestues, në prani ose në bashkëveprim me Policinë. “Viktima dhe publiku e shohin dhunuesin, por nuk mund ta identifikojnë. Kjo nuk ishte rastësi, por pjesë e një praktike të organizuar për frikësimin e qytetarëve dhe shtypjen e protestës, e cila vijoi edhe pas denoncimeve publike”, thuhet në deklaratë. Dhuna, sipas kallëzuesve, bëhet publike për të frikësuar qytetarët, ndërsa autori mbetet anonim për t’i shpëtuar përgjegjësisë — gjithçka për të penguar lirinë kushtetuese të tubimit.
Mes episodeve të dokumentuara, kallëzuesit përmendin lidhjen e një studenti të drejtësisë pas kangjellave të Ministrisë së Arsimit që në ditën e parë të protestave, goditjet në sy të publikut, përplasjen përtokë të njerëzve që qëndronin me duart në xhepa, përdorimin pa kriter të gazit dhe të substancave të tjera të raportuara si të panjohura e të pacertifikuara, të rrezikshme për shëndetin, si dhe qitjen me plumba gome drejt pjesës së sipërme të trupit. Këto armë kinetike, sipas OKB-së, janë pothuajse vdekjeprurëse dhe përdorimi i tyre mund të shkaktojë dëmtime të rënda, deri në humbjen e jetës. “Këto nuk janë veprime për ruajtjen e rendit, por demonstrime publike force, të kryera përpara qytetarëve dhe kamerave, për të përcjellë mesazhin se kush proteston mund të dhunohet dhe të poshtërohet”, theksojnë kallëzuesit.
Grupi nënshkrues vë në dukje edhe anën tjetër të ndërhyrjeve: sipas tij, Policia dështoi në detyrën për të ruajtur rendin, pasi gjatë protestave u dogjën godina gjykatash dhe u shkatërrua pronë publike, pa u parandaluar aktet dhe pa u izoluar autorët. “Ndërkohë, forca policore u përqendrua te goditja pa dallim e protestuesve, duke treguar se synimi nuk ishte neutralizimi i dhunës, por shtypja e protestës. Policia duhej të identifikonte autorët e akteve të dhunshme, jo ta trajtonte të gjithë protestën si armik”, thuhet në deklaratë, ku saktësohet se forca bëhet e paligjshme kur përdoret pa nevojë, në mënyrë joproporcionale dhe kundër protestuesit paqësor, kalimtarit, të miturit ose personit të neutralizuar.
SPAK-ut i kërkohet të hetojë të gjithë zinxhirin komandues dhe të përcaktojë nëse kjo dhunë ishte devijim i disa efektivëve apo instrument i organizuar, i urdhëruar ose i lejuar nga drejtuesit. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut në Strasburg, sipas kallëzuesve, ka përcaktuar standarde të qarta për hetimin e dhunës policore, pandëshkueshmërisë dhe përgjegjësisë së drejtuesve, ndër të tjera në çështjet kundër Rusisë dhe kundër Gjeorgjisë, të analizuara edhe në kallëzim. Për autorët e veçantë të dhunës, grupi bën të ditur se janë paraqitur dhe do të vazhdojnë të paraqiten kallëzime të veçanta.
“Në një shtet demokratik, policia ka detyrë të mbrojë qytetarët, jo t’i frikësojë ata. Dhe askush nuk duhet të ketë imunitet për dhunën shtetërore”, përfundon deklarata e grupit nënshkrues, i cili shpreh besimin se SPAK do të tregojë përgjegjshmëri, integritet dhe paanshmëri dhe do të veprojë me shpejtësi.
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