Kallëzime penale ndaj dy policëve në Qendrën e Pritjes për të Huaj: njëra dyshohet për vjedhje të rëndë, tjetri për ngacmim seksual
Kontrolli i Brendshëm i MPB-së i ka dorëzuar kallëzimet në Prokurorinë për Krim të Organizuar dhe Korrupsion; për të dy policët do të kërkohet largimi nga vendi i punës deri në fund të procedurës disiplinore
Departamenti për Kontroll të Brendshëm, Hetime Kriminalistike dhe Standarde Profesionale i Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB) ka dorëzuar kallëzime penale kundër dy të punësuarve në Qendrën e Pritjes për të Huaj, pranë Qendrës Rajonale për Çështje Kufitare Veri, siç njofton MPB-ja, sipas raportimit të MKinformer. Kallëzimet i janë dorëzuar Prokurorisë Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, në departamentin e specializuar për vepra penale të kryera nga persona me autorizime policore.
Kallëzimi i parë është kundër polices B.D., e cila dyshohet për veprën penale “vjedhje e rëndë”. Sipas MPB-së, më 28 shtator 2026, gjatë një vizite në qendër, ajo, gjatë kontrollit të çantës së një gruaje të ndaluar përkohësisht, ka gjetur dhe ka marrë një unazë ari, një unazë argjendi dhe 3.000 denarë.
Kallëzimi i dytë është kundër B.M., udhëheqës turni në të njëjtën qendër, i cili dyshohet për ngacmim seksual. Sipas njoftimit, më 30 shtator 2026 ai ka hyrë në dhomën ku ishte vendosur gruaja e ndaluar dhe, përmes sjelljes verbale e fizike dhe mjeteve elektronike të komunikimit, ka shprehur pasion seksual dhe ka ndërmarrë veprime që qartë i ngjanin aktit seksual. MPB-ja thotë se me këtë veprim gruas iu cenua dinjiteti dhe iu shkaktuan parehati, ofendim, poshtërim e frikë, ndërsa e dëmtuara ndodhej në gjendje vartësie.
Nga Kontrolli i Brendshëm kanë njoftuar se do të propozojnë edhe procedurë për përcaktimin e përgjegjësisë dhe largimin e të dy policëve nga vendi i punës deri në përfundimin e procedurës disiplinore.
Theksohet se bëhet fjalë për kallëzime dhe dyshime, ndërsa përgjegjësia eventuale penale do të përcaktohet në procedurën e mëtejshme para organeve kompetente.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.