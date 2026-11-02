🌡️
Tiranë 02 Nëntor 2026
S&P 500 7,580 ▼1.82%
DOW 51,770 ▼1.09%
NASDAQ 25,437 ▼2.86%
NAFTA 97.47 ▼6.39%
ARI 3,955 ▲1.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587 EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587
₿ CRYPTO
BTC $77,956 ▼ -0.06% ETH $2,292 ▲ +1.02% XRP $1.2537 ▲ +0.1% SOL $94.1900 ▼ -0.99%
S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 97.47 ▼6.39 % ARI 3,955 ▲1.43 % S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 97.47 ▼6.39 % ARI 3,955 ▲1.43 %
EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587 EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587
02 Nën 2026
Breaking
“Po punojmë me mendësinë e një anëtari të BE”- Ministri Hoxha: Shtohet buxheti për integrimin! Mbështet misionin dip Pantiqi merret në pyetje nga Prokuroria Speciale për rastin e zhdukjes së Ukshin Hotit Orkestra Nacionale e Xhazit sonte në Çeki, më 4 nëntor hap edicionin jubilar të Jazz Fest Sarajevo Britania dhe Gjermania bashkojnë forcat për përdorimin e Al në ushtri Open Stage 2026/ FSHF organizon edicionin e 4-t për talentet shqiptare nga e gjithë bota
Menu
Maqedonia e Veriut

Orkestra Nacionale e Xhazit sonte në Çeki, më 4 nëntor hap edicionin jubilar të Jazz Fest Sarajevo

Ansambli kombo performon sonte në Petrof Gallery në Hradec Králové, ndërsa orkestra e plotë e hap festivalin në Teatrin Popullor në Sarajevë me programin "Ëndrrat maqedonase"

· 1 min lexim
Orkestra Nacionale e Xhazit gjatë një performance

Orkestra Nacionale e Xhazit e Maqedonisë së Veriut vazhdon paraqitjet e saj ndërkombëtare me dy koncerte në Çeki dhe Bosnjë e Hercegovinë, më 2 dhe 4 nëntor, duke e prezantuar skenën maqedonase të xhazit para publikut europian, siç njofton portali Smart i SDK.mk.

Sonte, më 2 nëntor, ansambli kombo i orkestrës performon në hapësirën koncertale Petrof Gallery në Hradec Králové të Çekisë, me kompozime autoriale të xhaz-muzikantëve maqedonas. Në ansambël luajnë Trajçe Velkov në trumbetë, Kiril Kuzmanov në alt-saksofon, Ivan Ivanov në tenor-saksofon, Gordan Spasovski në piano, Kiril Tufekçievski në kontrabas dhe Viktor Filipovski në bateri.

Më 4 nëntor, Orkestra Nacionale e Xhazit do ta hapë edicionin jubilar, të 30-të, të Jazz Fest Sarajevo, me një koncert në Teatrin Popullor në Sarajevë. Nën dirigjimin e Vladimir Nikollovit, orkestra do ta interpretojë programin “Ëndrrat maqedonase” (Macedonian Dreams), i cili e ndërthur muzikën tradicionale maqedonase, meloditë dhe ritmet popullore me xhazin bashkëkohor.

I njëjti program është interpretuar më parë në Budapest, Pragë, Vjenë dhe Bruksel.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu