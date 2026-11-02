Orkestra Nacionale e Xhazit sonte në Çeki, më 4 nëntor hap edicionin jubilar të Jazz Fest Sarajevo
Ansambli kombo performon sonte në Petrof Gallery në Hradec Králové, ndërsa orkestra e plotë e hap festivalin në Teatrin Popullor në Sarajevë me programin "Ëndrrat maqedonase"
Orkestra Nacionale e Xhazit e Maqedonisë së Veriut vazhdon paraqitjet e saj ndërkombëtare me dy koncerte në Çeki dhe Bosnjë e Hercegovinë, më 2 dhe 4 nëntor, duke e prezantuar skenën maqedonase të xhazit para publikut europian, siç njofton portali Smart i SDK.mk.
Sonte, më 2 nëntor, ansambli kombo i orkestrës performon në hapësirën koncertale Petrof Gallery në Hradec Králové të Çekisë, me kompozime autoriale të xhaz-muzikantëve maqedonas. Në ansambël luajnë Trajçe Velkov në trumbetë, Kiril Kuzmanov në alt-saksofon, Ivan Ivanov në tenor-saksofon, Gordan Spasovski në piano, Kiril Tufekçievski në kontrabas dhe Viktor Filipovski në bateri.
Më 4 nëntor, Orkestra Nacionale e Xhazit do ta hapë edicionin jubilar, të 30-të, të Jazz Fest Sarajevo, me një koncert në Teatrin Popullor në Sarajevë. Nën dirigjimin e Vladimir Nikollovit, orkestra do ta interpretojë programin “Ëndrrat maqedonase” (Macedonian Dreams), i cili e ndërthur muzikën tradicionale maqedonase, meloditë dhe ritmet popullore me xhazin bashkëkohor.
I njëjti program është interpretuar më parë në Budapest, Pragë, Vjenë dhe Bruksel.
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