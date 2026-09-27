Kapiteni Gjimshiti: Është vetëm fillimi, ka vend për përmirësim
Kapiten i përfaqësueses kuqezi, Berat Gjimshiti ka komentuar fitoren kuqezi, 2-0 përballë Bjellorusisë në “Air Albania, në ndeshjen e parë të Ligës së Kombeve.
“Ka vend për përmirësim, është vetëm fillimi i trajnerit Maran. Ishim agresiv dhe fituam shumë duele. Me kalimn e minutave morëm në dorë lojën, kaluam në avantazh, u bë më e lehtë më pas”.
“Duhet të jemi të përqëndruar, aspekti mental dhe fizik është shumë i rëndësishëm. Momenti i penalltisë, kush e gjuan? Është e përcaktuar lista, Asllan është i pari, Manaj është i dyti”.
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