Tiranë 25°C · Pjesërisht vranët 16 April 2026
S&P 500 7,023 ▲0.8%
DOW 48,464 ▼0.15%
NASDAQ 24,016 ▲1.59%
NAFTA 88.50 ▲0.42%
ARI 4,841 ▲0.35%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1799 EUR/GBP 0.8696 EUR/CHF 0.9223 EUR/ALL 95.7422 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4001 EUR/TRY 52.8102 EUR/JPY 187.48 EUR/CAD 1.6216
₿ CRYPTO
BTC $74,547 ▲ +0.46% ETH $2,335 ▼ -0.03% XRP $1.4079 ▲ +3.3% SOL $85.0500 ▲ +1.76%
16 Apr 2026
Nëpunësit civilë të BE po detyrohen të mos përdorin më WhatsApp-in Policia hap kamerat: Pesë të mitur i vunë zjarrin pallatit “Arlis” Mali i Zi në BE në 2028, Milatoviç pyetet për letrën e Ramës e Vuçiç: Ne po punojmë për anëtarësim të plotë Lufta në Iran, Banka e Anglisë parashikon inflacion të lartë në shumë vende Desailly, “sparkatë” e dyfishtë: Leao nuk është lider, Bastoni as sa gjysma e Maldinit
Ekonomia

Karakaçi: Do të subvencionojmë transportin publik për rikthimin në normalitet të këtij shërbimi

· 2 min lexim

Qeveria do të subvencionojë transportin publik për të përballuar rritjen e çmimeve të karburanteve.

Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi dhe ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, zhvilluan në Tiranë, një tryezë me përfaqësues të shoqatave të transportit urban dhe interurban, ku në fokus ishte situata e krijuar nga rritja e çmimeve të karburanteve.

Gjatë takimit u diskutuan vështirësitë me të cilat po përballet sektori i transportit, ndërsa përfaqësuesit e operatorëve paraqitën shqetësimet mbi kostot e rritura dhe ndikimin e tyre në ofrimin e shërbimit për qytetarët.

Në përfundim të takimit, Karakaçi bëri të ditur se do të ndërhyjë me masa mbështetëse, duke subvencionuar transportin publik, me qëllim rikthimin në normalitet të këtij shërbimi jetik.

“Qeveria Shqiptare do të subvencionojë transportin publik, duke rikthyer në normalitet këtë shërbim të domosdoshëm për qytetarët”, tha ai.

Ministri theksoi se bashkëpunimi me operatorët e transportit do të vijojë, për të garantuar vazhdimësinë e shërbimit dhe për të përballuar sfidat e krijuara nga luhatjet e çmimeve të karburanteve.

/e.xh/a.f/

