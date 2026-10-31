Katër zëvendësguvernatorët e Bankës Qendrore të Serbisë i kërkojnë prokurorisë hetim për rastin Alta Banka
Željko Jović, Ana Ivković, Dragana Stanić dhe Nikola Dragašević thonë se gjendja reale në Alta Banka devijonte në mënyrë drastike nga raportet që banka i dorëzonte bankës qendrore dhe kërkojnë të përcaktohet edhe përgjegjësia e mundshme penale brenda vetë NBS-së.
Të katër zëvendësguvernatorët e Bankës Popullore të Serbisë (NBS) deklaruan sot se gjendja reale në Alta Banka “devijonte në mënyrë drastike” nga raportet që ajo bankë i dorëzonte bankës qendrore, siç njofton Nova Ekonomija. Sipas tyre, ata u njohën me këtë gjendje vetëm në seancën urgjente të jashtëzakonshme të Bordit Ekzekutiv të NBS-së, të thirrur për të premten, 30 tetor, në orët e mbrëmjes.
Në letrën e përbashkët, të nënshkruar nga zëvendësguvernatorët Željko Jović, Ana Ivković, Dragana Stanić dhe Nikola Dragašević, i kërkohet prokurorisë publike kompetente të hetojë se si u mor vendimi për heqjen e licencës së punës së Alta Bankës, “për mbrojtjen e interesave të depozituesve të bankës”, si edhe përgjegjësinë e mundshme penale të personave përgjegjës në NBS.
Ata e konsiderojnë veçanërisht të rëndësishme të përcaktohet se kur dhe në cilin nivel drejtues ekzistonin njohuri për rreziqet dhe parregullsitë e vërejtura, si u shqyrtuan gjetjet, vlerësimet profesionale dhe paralajmërimet e punonjësve të njësive organizative kompetente, dhe nëse, mbi bazën e informacioneve të disponueshme, u morën në kohë masat e duhura.
Sipas tyre, është e nevojshme të përcaktohet edhe nëse personat përgjegjës mund të ndiqen penalisht për lëshimet në veprim, përfshirë mosmarrjen ose marrjen me vonesë të masave. Përcaktimi i plotë e i paanshëm i fakteve dhe i përgjegjësisë së mundshme individuale është, sipas zëvendësguvernatorëve, thelbësor për ligjshmërinë, integritetin institucional të NBS-së dhe besimin e publikut në sistemin financiar vendas.
Ata theksojnë se vendimet e politikës monetare janë marrë në mënyrë të pavarur, mbi bazë analizash profesionale dhe në përputhje me mandatin ligjor, se niveli i ulët i kredive problematike tregon se sektori bankar në tërësi është i shëndetshëm, dhe se stabiliteti që qytetarët dhe ekonomia e kanë ndier përmes politikës monetare nuk duhet të vihet në pikëpyetje nga lëshimet e individëve.
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