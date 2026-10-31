Kapiteni Vanja Marinkoviç kthehet te Partizani: gati për Klužin, Vilis pritet në mesin e nëntorit, Xhekiri pas rreth dy javësh
Partizani njoftoi të shtunën raportin zyrtar mjekësor për lojtarët e dëmtuar: kapiteni Vanja Marinkoviç i është bashkuar plotësisht stërvitjes së ekipit dhe do të jetë në dispozicion për ndeshjen ndaj Klužit, Dereku Vilis pritet t'i bashkohet ekipit gjatë javës së dytë të nëntorit, ndërsa Tonje Xhekirit i duhen rreth dy javë deri në rikuperimin e plotë.
Skuadra mjekësore e Partizanit publikoi të shtunën raportin zyrtar për gjendjen shëndetësore të lojtarëve që kanë qenë jashtë fushave në periudhën e fundit dhe, siç njofton MaxSport, lajmi që do t’i gëzojë më shumë tifozët bardhezi ka të bëjë me kapitenin e ekipit.
Vanja Marinkoviç i është bashkuar plotësisht procesit stërvitor të ekipit: pas pushimit për shkak të dëmtimit, ai ka kryer ngarkesa maksimale bashkë me shokët e skuadrës dhe është vënë zyrtarisht në dispozicion të stafit teknik. Kjo do të thotë se kapiteni do të jetë në protokoll që në duelin e radhës ndaj Klužit rumun — sipas Eurohoops, bëhet fjalë për ndeshjen e së hënës ndaj U-BT Cluj-Napoca në sallën “Ranko Žeravica” të Beogradit, në raundin e gjashtë të Ligës ABA. Marinkoviç ka munguar në fillimin e sezonit 2026-27 për shkak të një problemi në tendinin e Akilit.
Edhe situata e Dereku Vilis po shkon në drejtimin e dëshiruar: pas kontrolleve të hollësishme mjekësore, mjekët e klubit konstatuan se rehabilitimi po ecën sipas planit dhe vlerësohet se Vilis do të jetë në gjendje t’i bashkohet ekipit gjatë javës së dytë të nëntorit, kur pritet rikthimi i tij në stërvitjet e ekipit dhe përfshirja graduale në ndeshje.
Qendra Tonje Xhekiri ndodhet në një regjim specifik pune dhe procesi i rikuperimit të tij po ndiqet me kujdes nga dita në ditë; në varësi të reagimit të trupit ndaj terapisë, ai do ta rrisë gradualisht intensitetin e punës në stërvitje, ndërsa vlerësimi i përafërt i skuadrës mjekësore është se i duhen rreth dy javë deri në rikuperimin e plotë dhe kthimin në parket.
Rikthimi i kapitenit është një impuls i madh për ekipin e trajnerit Đoan Penjaroja në kalendarin e ngjeshur të ndeshjeve; siç njofton Eurohoops, Partizani kryeson Grupin B të Ligës ABA me bilanc të plotë 4-0, duke e ndarë kreun me Dubain, ndërsa në Euroligë bardhezinjtë janë në bilancin 4-5.
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