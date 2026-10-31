Serbia voton sërish nesër në 53 vendvotime: 24.438 qytetarë thirren në kutitë e votimit, heshtja zgjedhore në fuqi
Votimi i zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare përsëritet të dielën, më 1 nëntor, nga ora 07:00 deri në 20:00, në vendvotimet ku votimi i 25 tetorit u anulua ose rezultatet nuk mund të përcaktoheshin; rezultatet përfundimtare shpallen vetëm pas këtij votimi.
Zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Serbi do të përsëriten nesër, të dielën më 1 nëntor, në 53 vendvotime ku votimi i 25 tetorit u anulua ose rezultatet nuk mund të përcaktoheshin, siç njofton NS Reporter. Vendvotimet do të hapen në orën 07:00 dhe do të mbyllen në orën 20:00, ndërsa të drejtë vote në votimin e përsëritur kanë 24.438 qytetarë, dhe Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK) vendosi të shtypen po aq fletëvotime.
Votimi do të përsëritet në 31 vendvotime për të cilat komisionet lokale zgjedhore konstatuan se rezultatet nuk mund të përcaktohen, ndër të tjera në Aleksincë, Baçka Topolë, Bojnik, Vladiçin Han, Ingji, Koceljevë, Kullë, Kurshumli, Majdanpek, Suboticë, Çupri dhe Shid. Në 22 vendvotime të tjera votimi u anulua me vendime të komisioneve zgjedhore, ndër të tjera në Zemun, Kanjižë, Krushevc, Loznicë, Novi Pazar, Pirot, Pozharevc, Prokuplje dhe Trstenik.
Sipas Ligjit për zgjedhjen e deputetëve, votimi në një vendvotim përsëritet nëse konstatohet se rezultatet aty nuk mund të përcaktohen ose nëse votimi anulohet. Votimi i përsëritur zhvillohet brenda 10 ditëve nga vendimi i RIK-ut.
Heshtja zgjedhore përpara votimit të përsëritur zgjat deri në mbylljen e vendvotimeve të dielën në orën 20:00. Gjatë saj ndalohet çdo fushatë zgjedhore dhe ndikimi mbi vullnetin e votuesve.
Afatet për konstituimin e përbërjes së re të Kuvendit Popullor fillojnë të rrjedhin nga shpallja e rezultateve përfundimtare, ndërsa RIK-u raportin e përgjithshëm të rezultateve e publikon brenda 96 orëve nga marrja e të gjitha raporteve përmbledhëse të komisioneve lokale.
Në zgjedhjet e 25 tetorit morën pjesë 18 lista, nëntë prej tyre me statusin e listës së pakicës kombëtare. Sipas rezultateve preliminare të RIK-ut, mbi bazën e 8.338 vendvotimeve të përpunuara nga 8.392 gjithsej, Lista Studentore fitoi 53,04% të votave, ndërsa lista “Aleksandar Vučić – Serbia e Bashkuar” 38,97%.
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