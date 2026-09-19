Kelsey Mitchell thyen rekordin e WNBA-së për pikët e shënuara në një sezon
Kelsey Mitchell vendosi një rekord të ri të WNBA-së për pikët e shënuara në një sezon, duke arritur 1,023 pikë me një trepikësh në çerekun e tretë të ndeshjes kundër Toronto Tempo. Gjuajtja i solli asaj edhe 22 pikë në atë përballje dhe vazhdoi serinë e saj prej 25 ndeshjesh radhazi me të paktën 20 pikë; gjithashtu, ajo ka shënuar të paktën 15 pikë në çdo takim këtë sezon.
Siç raporton Bleacher Report, numri i Mitchell kaloi rekordin e mëparshëm prej 1,021 pikësh që mbahej nga A’ja Wilson në 2024. Wilson kishte gjithashtu rekordin për ndeshjet radhazi me të paktën 20 pikë, me 20 ndeshje gjatë periudhës 2023–2024.
Ky sezon është i treti radhazi në të cilin Mitchell rrit prodhimin e saj në sulm; para ndeshjes së fundit ajo kishte mesatare prej 25.0 pikësh për ndeshje, e dyta në ligë. Wilson udhëheq ligën me 26.1 pikë për ndeshje, por tre mungesa të shkaktuara nga një dëmtim i kyçit e kanë ulur totalin e saj sezonal. Të dyja janë lojtarët e vetëm në historinë e WNBA-së që kanë kaluar 1,000 pikë në një sezon, dhe janë në garë për titullin e top-shënueses të vitit 2026.
Të dy ekipet pritet të luajnë tre ndeshjet e mbetura të sezonit të rregullt, ndërsa vendet për në play-off mbeten të hapura: Las Vegas Aces hynë në fazën e fundit me bilanc 28-13, ndërsa Indiana Fever me 26-14. Një fitore e Indianas do ta vendoste në barazim me Atlanta Dream për vendin e katërt, çka do të përcaktonte avantazhin e fushës në raundin e parë të play-off-it. Sipas Bleacher Report, përfundimi i këtij sezoni mund të përcaktojë edhe fituesen e titullit të top-shënueses.
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