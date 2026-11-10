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Greqia

Kerameos: hapet programi për 27.000 vende pune, përparësi grave dhe të papunëve mbi 50 vjeç

Ministrja e Punës Niki Kerameos njoftoi hapjen e programit të ri të punësimit për 27.000 vende pune; shumica e dyqaneve Pizza Fan rihapen pas zhbllokimit të llogarive bankare dhe porositë nisin nga nesër.

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Niki Kerameos, ministre e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore të Greqisë. Foto: Bashkimi Europian (CC BY)

Ministrja e Punës e Greqisë, Niki Kerameos, njoftoi të martën hapjen e një programi të ri punësimi për 27.000 vende pune, me përparësi për gratë dhe të papunët e moshës 50 vjeç e lart. Njoftimi u bë gjatë intervistës së ministres në televizionin Skai, siç njofton Protothema.

Sipas Kerameos, programi hapet sot në mëngjes përmes Shërbimit Publik të Punësimit. Ministrja theksoi se papunësia e grave ka rënë me më shumë se 50 për qind vitet e fundit, por se ka ende hapësirë për përmirësim, ndërsa për të papunët mbi 50 vjeç rikthimi në tregun e punës është objektivisht i vështirë. “Nëse mbetesh pa punë në moshën 52, 55 apo 57 vjeç, është e vështirë të rihysh në tregun e punës”, tha ajo, sipas raportimit të Protothema.

Në të njëjtën intervistë, siç njofton Protothema, Kerameos konfirmoi se shumica e dyqaneve të zinxhirit Pizza Fan po përgatiten të rihapen, pasi janë zhbllokuar llogaritë bankare që i lejojnë kompanisë të përmbushë detyrimet e saj. Sipas ministres, shumica e punonjësve janë paguar, llogaritë për pagesat e furnitorëve dhe detyrimet ndaj shtetit janë liruar dhe plani është që porositë të nisin nga nesër.

Kompania ndodhet aktualisht nën një administrim të përkohshëm dhe, sipas ministres, ka dy skenarë: administrimi i përkohshëm të vazhdojë, ose një investitor i ri ta marrë përsipër zinxhirin. Kerameos theksoi se kuadri i mbikëqyrjes është shumë i rreptë: Autoriteti i Pavarur i Inspektoratit të Punës ka kryer 165 kontrolle në Pizza Fan gjatë dy viteve të fundit dhe ka vendosur gjoba që kalojnë 730.000 euro.

Ministrja njoftoi gjithashtu zgjerimin e kartës digjitale të punës gjatë nëntorit në sektorë të rinj — shërbimet konsulente, reklamat, lojërat e fatit, riparimet dhe logjistikën — një masë që, siç njofton Protothema, prek rreth 2,5 milionë punonjës.

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