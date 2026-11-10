Gjyqtari portugez Joao Pinheiro arbitron ndeshjen Shqipëri-Finlandë në Tiranë
UEFA ka caktuar arbitra portugezë për duelin e Ligës së Kombeve në "Air Albania"; kryesori Pinheiro vjen pas polemikave në Botëror
Siç njofton Shqiptarja.com, për duelin Shqipëri-Finlandë në Tiranë, në Ligën e Kombeve, UEFA ka caktuar arbitra portugezë, me gjyqtar kryesor Joao Pinheiro, me karrierë të njohur ndërkombëtare.
Pinheiro gjykoi edhe në Botërorin 2026, ku u akuzua se favorizoi Argjentinën: në ndeshjen çerekfinale kundër Zvicrës, ai ndëshkoi me karton të kuq Embolo-n kur rezultati ishte 1-1, ndërsa Argjentina fitoi më pas në shtesë 3-1 dhe kaloi në gjysmëfinale.
Episodi shkaktoi shumë bujë, sepse fillimisht Pinheiro kishte dhënë karton të verdhë për Paredes, i cili ndërhyri ndaj Embolo-s, por për shkak të rregullit të ri për “gabimin në identifikimin e lojtarit”, me ndihmën e VAR-it kartoni i verdhë kaloi te sulmuesi i Zvicrës — dhe duke qenë i dyti për të, Embolo u përjashtua nga ndeshja.
Kombëtarja luan me Finlandën në Tiranë në kuadër të Ligës së Kombeve; sipas Shqiptarja.com, për këtë sfidë janë shitur të gjitha biletat dhe stadiumi pritet i mbushur plot.
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