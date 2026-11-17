Kerby Joseph pritet të kthehet të dielën kundër Buccaneers, Campbell thotë se plani është aktivizimi këtë javë
Detroit Lions pritet të rikuperojnë një nga shtyllat e mbrojtjes pikërisht kur humbën yllin e saj më të madh. Trajneri Dan Campbell tha të martën në intervistën e tij javore në radion 97.1 The Ticket se, nëse nuk ka pengesa gjatë javës, klubi do ta aktivizojë safety-n Kerby Joseph nga lista e lojtarëve fizikisht të paaftë për të luajtur, me synimin që ai të debutojë këtë sezon të dielën kundër Tampa Bay Buccaneers në Ford Field, raportoi Detroit Free Press.
Joseph nuk luan një ndeshje prej më shumë se 13 muajsh — hera e fundit ishte më 12 tetor 2025 — për shkak të një problemi kërcor në gju. I njëjti problem e kufizoi në vetëm gjashtë ndeshje sezonin e kaluar dhe i kushtoi 11 ndeshjet e fundit të vitit 2025. Rikthimi i tij ka qenë gradual: Joseph u kthye në stërvitje më 26 tetor, punoi një javë në ushtrimet e pozicionit, pastaj kaloi te detyrat me ekipin zëvendësues dhe ushtrimet me ekipin javën e kaluar, ndërsa të enjten e kaluar u rendit si pjesëmarrës i plotë në stërvitje. «Nëse nuk ndodh asgjë tjetër negativisht — dhe nuk ka ndodhur asgjë — ai ka përparuar bukur», tha Campbell. «Plani do të ishte ta vëmë në lëvizje këtë javë. Ta vëmë në lëvizje, ta çojmë në ndeshjen me Tampa Bay dhe ta lëmë të luajë.»
Në konferencën për shtyp të së martës, Campbell sqaroi edhe ngarkesën e rikthimit: do të ketë një kufizim aksionesh, por me shumë mundësi Joseph do të luajë më shumë se Brian Branch në ndeshjen e tij të parë pas rikthimit, kur Branch luajti me kursim në pjesën e parë para se të mbulonte pjesën më të madhe të së dytës. Sipas Campbell, Lions e nisën qëllimisht më herët afatin e aktivizimit të Joseph, që ai të merrte përsëritje në stërvitje dhe gjuri të provohej me ngarkesë. «Ai ka bërë një punë shumë të mirë. Gjuri është përgjigjur mirë. Plani është ta vëmë në lëvizje. Do ta lëmë të luajë», tha trajneri.
Pritshmëritë lidhen me atë që Joseph ishte para dëmtimit: në vitin 2024 ai luajti çdo ndeshje, udhëhoqi ligën me nëntë interceptime dhe u zgjodh në ekipin e parë All-Pro. Ai kthehet në një repart që gjithsesi ka thellësi — Chuck Clark ka nisur titullar çdo ndeshje në safety, Branch iu bashkua pas rikthimit nga këputja e tendinit të Akilit të sezonit të kaluar dhe klubi shtoi edhe Andre Cisco-n — por rikthimi i tij vjen në javën kur Lions humbën për gjithë sezonin Aidan Hutchinson, pas këputjes së ligamentit në ndeshjen e Mynihut.
Në të njëjtën dalje, Campbell dha edhe përditësimin për qendrën titullare Cade Mays: me shumë mundësi ai do të mungojë edhe këtë javë për ndrydhjen e kyçit të këmbës. «Nuk e shoh Cade gati këtë javë. Ka një mundësi, por nuk po i vë të gjitha shpresat aty. Dhe Juice po bën një punë të mirë për ne. Po luan futboll vërtet të mirë», tha Campbell për Juice Scruggs, i cili ka nisur titullar në shtatë ndeshje në qendër këtë sezon. Pas Buccaneers të dielën (ora 13:00 ET), Lions kanë edhe kthesën e shpejtë drejt ndeshjes së Ditës së Falënderimeve kundër Chicago Bears.
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