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Konflikti SHBA - Iran

Këshilltari i liderit suprem të Iranit kërcënon: “Nëse Irani nuk mund të ketë fluturime, askush në rajon nuk do të ketë”

Mohammad Mokhber paralajmëroi përshkallëzim pasi aeroporti i Najafit në Irak dhe Emiratet e Bashkuara Arabe pezulluan fluturimet e linjave ajrore iraniane nën presionin e sanksioneve amerikane.

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Avion i linjës Iran Air
Avion i linjës Iran Air — fluturimet e kompanive iraniane po pezullohen njëra pas tjetrës në rajon (Foto: Wikimedia Commons)

Teherani ka lëshuar një paralajmërim të drejtpërdrejtë ndaj vendeve të rajonit mes shtrëngimit të lakut mbi aviacionin civil iranian: nëse Iranit i mohohen fluturimet dhe shërbimet aeroportuale, as fqinjët nuk do të kenë fluturime drejt vendeve të tyre. Kërcënimi u bë nga Mohammad Mokhber, këshilltar i liderit suprem të Iranit Mojtaba Khamenei, sipas raportimit të agjencisë iraniane Nour News.

Deklarata vjen vetëm orë pasi aeroporti ndërkombëtar i Najafit në Irak pezulloi të gjitha fluturimet nga dhe për Iranin, me efekt nga ora 02:00 e mëngjesit të së premtes, pa afat. Një ditë më parë, edhe Emiratet e Bashkuara Arabe i kishin ndaluar fluturimet e linjave ajrore iraniane në përputhje me sanksionet amerikane.

Aviacioni iranian është prej javësh nën presion në rritje: Sekretari amerikan i Thesarit paralajmëroi se të gjitha linjat ajrore iraniane do të mbyllen brenda dy ditësh, ndërsa Omani, Azerbajxhani dhe Turqia kanë pezulluar radhazi fluturimet e kompanive iraniane, mes tyre Mahan Air dhe Iran Air.

Paralajmërimi i Mokhber-it ngre rrezikun e një përshkallëzimi të ri në një rajon ku qielli po mbyllet dita-ditës: më herët këtë javë, Bagdadi dhe Muskati mbyllën aeroportet për fluturimet iraniane, duke e detyruar Teheranin t’i ridrejtojë fluturimet drejt Najafit — që tani është mbyllur gjithashtu.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/25/iran-war-live-tehran-wants-washington-to-re-enter-mou-before-us-midterms

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