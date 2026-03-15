Këshilltari i Trump paralajmëron: Lufta me Iranin mund të përfundojë në katastrofë
Cari i inteligjencës artificiale i Trumpit bën thirrje që SHBA-të të “dalin” nga lufta dhe paralajmëron se Irani ka një “çelës sigurie ” që mund t’i bëjë shtetet e Gjirit pothuajse të pabanueshme
Kapitalisti i investimeve David Sacks, i cili është cari i inteligjencës artificiale dhe kriptovalutave i Presidentit Donald Trump, paralajmëroi për pasoja potencialisht katastrofike nëse lufta SHBA-Izrael kundër Iranit vazhdon.
Në një episod të podkastit All-In të premten, ai tha “ndoshta duhet të gjejmë një rrugëdalje”, duke vënë në dukje se ushtria e Iranit është shkatërruar.
“Ky është një kohë e mirë për të shpallur fitoren dhe për t’u larguar, dhe kjo është qartësisht ajo që tregjet do të donin të shihnin”, shtoi Sacks.
Por ai tha se ka një fraksion brenda Partisë Republikane dhe gjetkë që dëshiron të përshkallëzojë luftën, të dërgojë trupa tokësore dhe të kërkojë ndryshimin e regjimit.
Në fakt, Trump fillimisht vuri në dukje ndryshimin e regjimit kur filloi lufta dy javë më parë, por që atëherë e ka minimizuar atë. Ndërkohë, ai urdhëroi ushtrinë amerikane të sulmojë nyjen kryesore të eksportit të naftës së Iranit, Ishullin Kharg, dhe të dërgojë 2,500 marinarë nga Azia në Lindjen e Mesme.
Shtëpia e Bardhë nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment.
Sacks ngriti shqetësime për një spirale përshkallëzimi në Iran, që mund t’i shohë të dyja palët të synojnë infrastrukturën e naftës dhe gazit të njëra-tjetrës.
Në atë pikë, rifillimi i rrjedhave të energjisë duke rihapur Ngushticën e Hormuzit, të cilën Irani e ka mbyllur në mënyrë efektive, nuk do të ketë rëndësi sepse rifillimi i prodhimit të naftës dhe gazit nuk do të ishte i mundur, tha ai.
Një skenar edhe më i keq mund të zhvillohet nëse shkatërrohen impiantet e desalinizimit, paralajmëroi Sacks. Ato sigurojnë pjesën më të madhe të ujit të freskët të rajonit dhe tashmë janë shënjestruar.
“Nëse e shihni këtë lloj shkatërrimi të vazhdojë, mund ta bëni Gjirin pothuajse të pabanueshëm”, shpjegoi ai. “Dua të them se nuk do të keni ujë të mjaftueshëm për 100 milionë njerëz dhe qeniet njerëzore thjesht nuk mund të mbijetojnë shumë gjatë pa ujë. Pra, ky do të ishte një skenar vërtet katastrofik dhe po flasim për shkatërrimin e shteteve të Gjirit ekonomikisht dhe gjithashtu nga një perspektivë humanitare.”
Ndërsa Izraeli nuk është aq i prekshëm, Sacks theksoi gjithashtu se vendi është goditur rëndë nga sulmet iraniane, duke shtuar se “Izraeli mund të shkatërrohet ose pjesë shumë të mëdha të tij” nëse lufta zgjat me javë ose muaj.
Në një skenar ku Izraeli përballet me një kërcënim kaq serioz, kjo rrit rrezikun e përshkallëzimit të luftës edhe më tej dhe ndoshta të mendojë përdorimin e armëve bërthamore, tha ai.
“Pra, ka shumë skenarë këtu, shumë skenarë vërtet të frikshëm se ku mund të çojë përshkallëzimi,” vazhdoi Sacks. “Dhe edhe pse Shtetet e Bashkuara janë një vend shumë më i fuqishëm se Irani, ata në thelb kanë një kontroll të padukshëm mbi fatin ekonomik të shteteve të Gjirit dhe madje potencialisht përtej kësaj.”
Duke pasur parasysh “drejtimet e tmerrshme” që mund të prodhojë përshkallëzimi i mëtejshëm, ai tha se është koha të shohim çtensionimin, i cili mund të përfshijë një marrëveshje armëpushimi ose një zgjidhje të negociuar.
Komentet vijnë mes raporteve se disa zyrtarë të administratës po e shtyjnë gjithashtu Trumpin të kërkojë një ndalesë në luftë, pasi rritja e fundit e çmimeve të naftës rrit rreziqe politike.
Burime i thanë Reuters se këshilltarët ekonomikë dhe zyrtarët i kanë thënë atij se rritja e çmimeve të benzinës mund ta gërryejë shpejt mbështetjen e brendshme për luftën, e cila është tashmë e dobët. Megjithatë, zëra më agresivë po i bëjnë thirrje Trump të vazhdojë dhe të parandalojë Iranin nga zhvillimi i një arme bërthamore.
“Ai po i lejon skifterët të besojnë se fushata vazhdon, dëshiron që tregjet të besojnë se lufta mund të përfundojë së shpejti dhe baza e tij të besojë se përshkallëzimi do të jetë i kufizuar”, tha një këshilltar i Trump për Reuters.
Ky artikull u shfaq fillimisht në Fortune.com
