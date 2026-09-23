Këshilltarja e “Zërit të të Rinjve” në Kulla lë grupin dhe bëhet e pavarur — “Mladi Kula” dyshon marrëveshje me SNS-në
Jasmina Mirović Vukadinović, e dyta në listën "Glas mladih" në komunën e Kullës, ka lënë grupin këshilltar dhe do të vazhdojë si këshilltare e pavarur, ndërsa lëvizja "Mladi Kula" dyshon se largimi ndodhi në marrëveshje me Partinë Progresiste Serbe.
Jasmina Mirović Vukadinović nga Crvenka, e cila ishte e dyta në listën “Glas mladih” (Zëri i të Rinjve) në komunën e Kullës në Vojvodinë, ka lënë grupin këshilltar të kësaj liste dhe nga sot do të veprojë si këshilltare e pavarur. Lajmi u bë publik nga lëvizja “Mladi Kula” (Të rinjtë e Kullës), lista e së cilës doli e dyta në zgjedhjet lokale, vetëm një mandat më pak se koalicioni i mbledhur rreth Partisë Progresiste Serbe (SNS).
Në deklaratën e saj, lëvizja thotë se është e drejta e saj të vazhdojë mandatin si këshilltare e pavarur, por momenti i zgjedhur ngre pyetje — a është kjo një përpjekje për të diskredituar lëvizjen “Mladi Kula” në nivel lokal dhe Listën Studentore para zgjedhjeve parlamentare të 25 tetorit? “Çfarëdo që të ketë qenë qëllimi që kjo të ndodhë pikërisht tani, nuk ia doli.”
Roland Šipoš, këshilltar i listës, i tha gazetës Danas se mosmarrëveshjet me të zgjasin prej kohësh: një muaj e gjysmë më parë i kishin kërkuar të jepte dorëheqjen; ajo refuzoi, duke thënë se mandati është i sajti dhe se do të punojë si këshilltare e pavarur. Mosmarrëveshjet kishin të bënin me vendimet e shumicës në bordin lokal të Crvenkës dhe në grupin këshilltar, si dhe me disa vendime kadrosh. Para seancës së sotme të Kuvendit, ajo dorëzoi letrën me të cilën lë grupin; më pas, në shumicën e votimeve u rreshtua me shumicën e mbledhur rreth SNS-së — “sot në 90% të rasteve votoi për atë që propozoi SNS-ja, u përmbajt vetëm në një pikë”. Šipoš nuk mund të pohojë se largimi u bë në marrëveshje me SNS-në, “por ka indikacione të forta”. Sipas tij, momenti “zbulon thjesht dëshirën për t’i bërë dëm lëvizjes studentore. Pse nuk u largua menjëherë apo kur i kërkuam dorëheqjen, por një muaj e gjysmë nuk tregoi një qëllim të tillë?”
Sfondi i ngjarjes lidhet me votimin e qershorit, kur Vesna Tomić (SNS) u zgjodh kryetare e komunës me 20 vota pro dhe 17 kundër. Opozita ka 18 këshilltarë në parlamentin lokal, ndërsa koalicioni qeverisës 19 — pra dikush nga radhët e opozitës e mbështeti kandidaten e pushtetit në votimin e fshehtë. Atëherë “Glas mladih” u shpreh i befasuar dhe premtoi analizë të thellë. Šipoš thotë se nuk ka prova se ishte pikërisht Mirović Vukadinović ajo që u rreshtua me pushtetin në votimin e fshehtë: “tani mund të jenë vetëm indikacione… personalisht dyshoj se ky largim i saj ishte bërë tashmë atëherë, por nuk mund të them se ishte ajo”.
Gazeta Danas u përpoq ta kontaktojë disa herë Mirović Vukadinović, por ajo ishte e paarritshme; komenti i saj do të publikohet sapo të mbërrijë. Ajo është fizioterapiste me profesion; pas zgjedhjeve kishte deklaruar se arritën rezultat fantastik duke pasur parasysh forcat që koalicioni rreth SNS-së investoi për të fituar, dhe u kishte bërë thirrje qytetarëve të Serbisë: “ashtu si u organizuam ne në komunën e Kullës, duhet të organizohen të gjithë, sepse edhe një hap, dhe liria është këtu”.
Burimi: Danas
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