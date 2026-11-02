🌧️
Tiranë 16°C · Shi i lehtë 02 Nëntor 2026
S&P 500 7,598 ▲0.24%
DOW 52,256 ▲0.94%
NASDAQ 25,460 ▲0.09%
NAFTA 96.09 ▼7.71%
ARI 3,969 ▲1.8%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587 EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587
₿ CRYPTO
BTC $76,990 ▼ -1.27% ETH $2,253 ▼ -0.63% XRP $1.2383 ▼ -1.03% SOL $92.0600 ▼ -2.76%
S&P 500 7,598 ▲0.24 % DOW 52,256 ▲0.94 % NASDAQ 25,460 ▲0.09 % NAFTA 96.09 ▼7.71 % ARI 3,969 ▲1.8 % S&P 500 7,598 ▲0.24 % DOW 52,256 ▲0.94 % NASDAQ 25,460 ▲0.09 % NAFTA 96.09 ▼7.71 % ARI 3,969 ▲1.8 %
EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587 EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587
02 Nën 2026
Breaking
A nuk sillet edhe mafia kështu? Pse PD, nuk është më opozita KIEV – Zelensky: 24 viktima, pasi Rusia bombardoi një pikë shpërndarjeje ndihmash Gjykatat publikojnë emrat e të falurve nga Vuçiçi: mes tyre Dijana Hrkaloviq dhe 18 persona në Novi Sad Makron uron Srdanoviqin për fitoren zgjedhore: Franca do ta mbështesë Serbinë në rrugën evropiane
Menu
Bota

KIEV – Zelensky: 24 viktima, pasi Rusia bombardoi një pikë shpërndarjeje ndihmash

· 1 min lexim
KIEV – Zelensky: 24 viktima, pasi

KIEV, 2 nëntor /ATSH-DPA-AFP/ – Të paktën 24 persona janë vrarë në një sulm ajror rus mbi një shkollë ku shpërndaheshin ndihma humanitare, në rajonin Zaporizhia të Ukrainës, bën të ditur presidenti Volodymyr Zelensky.

“Që nga mëngjesi i sotëm, fshati është goditur vazhdimisht nga bombat. Sulmet kishin në shënjestër një shkollë që përdorej për qëllime humanitare – popullsia po merrte ndihmë atje”, shkroi ai në rrjetet sociale.

”Sulmet vdekjeprurëse në juglindje kanë shkatërruar çdo shpresë për përparim drejt paqes”, theksoi ai.

Zelensky tha se Rusia kishte hedhur më shumë se 10 bomba në atë vend.

“Pas goditjes së parë me bomba ajrore, pasoi një sulm i dytë me nëntë bomba të tjera, duke shënjestruar pikërisht strehimoren ku njerëzit ishin fshehur”, shkroi ai.

Po vazhdon kërkimi për viktima të tjera.

”Njëzet e shtatë persona raportohen të zhdukur”, bëri të ditur në Telegram administratori ushtarak rajonal, Mykhailo Semikin./ a.jor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu