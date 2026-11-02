KIEV – Zelensky: 24 viktima, pasi Rusia bombardoi një pikë shpërndarjeje ndihmash
KIEV, 2 nëntor /ATSH-DPA-AFP/ – Të paktën 24 persona janë vrarë në një sulm ajror rus mbi një shkollë ku shpërndaheshin ndihma humanitare, në rajonin Zaporizhia të Ukrainës, bën të ditur presidenti Volodymyr Zelensky.
“Që nga mëngjesi i sotëm, fshati është goditur vazhdimisht nga bombat. Sulmet kishin në shënjestër një shkollë që përdorej për qëllime humanitare – popullsia po merrte ndihmë atje”, shkroi ai në rrjetet sociale.
”Sulmet vdekjeprurëse në juglindje kanë shkatërruar çdo shpresë për përparim drejt paqes”, theksoi ai.
Zelensky tha se Rusia kishte hedhur më shumë se 10 bomba në atë vend.
“Pas goditjes së parë me bomba ajrore, pasoi një sulm i dytë me nëntë bomba të tjera, duke shënjestruar pikërisht strehimoren ku njerëzit ishin fshehur”, shkroi ai.
Po vazhdon kërkimi për viktima të tjera.
”Njëzet e shtatë persona raportohen të zhdukur”, bëri të ditur në Telegram administratori ushtarak rajonal, Mykhailo Semikin./ a.jor.
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