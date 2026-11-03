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Ukraina

Kievi mbetet pa ujë në të gjithë qytetin, objektet e ujësjellësit pa energji pas sulmeve ruse

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Furnizimi me ujë në Kiev është ndërprerë përkohësisht në të gjithë kryeqytetin ukrainas, pasi objektet kryesore të ujësjellësit mbetën pa energji elektrike nga dëmtimet që sulmet ruse i shkaktuan infrastrukturës energjetike të qytetit.

Furnizimi me ujë në Kiev është ndërprerë përkohësisht në të gjithë qytetin, pasi objektet kryesore të rrjetit të ujësjellësit mbetën pa energji elektrike si pasojë e sulmeve ruse ndaj infrastrukturës energjetike të kryeqytetit, siç njofton ZAXID.NET duke iu referuar njoftimit të ndërmarrjes “Kyivvodokanal”.

Sipas ndërmarrjes së ujësjellësit, specialistët e saj po punojnë së bashku me punonjësit e energjetikës për ta rikthyer sa më shpejt energjinë në objektet e ujësjellësit dhe për të rifilluar furnizimin me ujë të kryeqytetit. Ndërmarrja paralajmëron se uji nuk do të kthehet menjëherë as pas rikthimit të energjisë elektrike, sepse do të duhet kohë shtesë për ndezjen e pajisjeve, mbushjen e rrjeteve të ujësjellësit dhe stabilizimin e presionit në to.

Ndërkohë, banorët e kryeqytetit mund të marrin ujë të pijshëm në komplekset e burimeve publike (byvetet) të qytetit, adresat e të cilave gjenden në faqen e ndërmarrjes “Kyivvodfond”, siç njofton Shelter duke cituar ujësjellësin e kryeqytetit.

Kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klychko, njoftoi se në Kiev dhe në rajonin e tij janë futur ndërprerje emergjente të energjisë elektrike për shkak të dëmtimeve nga sulmet e armikut, dhe se pikërisht kjo ka shkaktuar edhe ndërprerjet e furnizimit me ujë dhe çrregullime në lëvizjen e transportit publik elektrik në qytet.

Sipas Ukrenergo-s, operatori shtetëror i rrjetit elektrik, sulmi ndaj infrastrukturës energjetike është ndër më masivët: vetëm gjatë ditës së fundit forcat ruse kanë sulmuar objektet energjetike më shumë se 20 herë, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme, dhe për shkak të goditjeve të sotme në një sërë rajonesh, përfshirë Kievin, janë futur ndërprerje emergjente të energjisë. Mijëra punonjës të energjetikës po punojnë që nga nata për eliminimin e pasojave, ndërsa energjia do t’u rikthehet më parë objekteve të infrastrukturës kritike.

Ndërprerja e ujit në kryeqytet është pasojë e radhës e sulmit masiv rus të natës dhe mëngjesit të 3 nëntorit ndaj energjetikës ukrainase, pasojat e të cilit po raportohen gjatë gjithë ditës në disa rajone të vendit.

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