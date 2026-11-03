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Ukraina

Dron rus godet një shtëpi në Khotiv të rajonit të Kievit, vritet një vajzë 14-vjeçare dhe plagosen nëna e saj

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Shtëpia e shkatërruar në Khotiv pas goditjes së dronit rus
Shtëpia e shkatërruar në Khotiv pas goditjes së dronit rus (Foto: Prokuroria e Ukrainës)

Një dron rus goditi pasditen e së martës një shtëpi private në fshatin Khotiv të rajonit të Kievit; nga zjarri që përfshiu banesën humbi jetën një vajzë 14-vjeçare, ndërsa nëna e saj 38-vjeçare u plagos.

Shtëpia e shkatërruar në Khotiv pas goditjes së dronit rus
Shtëpia e shkatërruar në Khotiv pas goditjes së dronit rus (Foto: Prokuroria e Ukrainës)

Një dron sulmues rus goditi ditën e së martës një shtëpi private banimi në fshatin Khotiv të rrethit Obukhiv, në rajonin e Kievit, siç njofton My-Kiev duke iu referuar Prokurorisë Rajonale të Kievit.

Sipas prokurorisë, goditja ndodhi rreth orës 13:30 dhe shkaktoi shkatërrime të mëdha të shtëpisë dhe një zjarr të madh; banesa u dogj plotësisht. Gjatë pastrimit të rrënojave, shpëtimtarët gjetën trupin e një vajze 14-vjeçare.

Nëna e vajzës, 38 vjeçe, e cila në momentin e goditjes ndodhej brenda në shtëpi, pësoi lëndime trupore dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve, të cilët po i japin ndihmën e nevojshme mjekësore, siç njofton Shelter duke iu referuar autoriteteve të Kievit.

Në vendin e ngjarjes po punojnë prokurorët, grupet hetimore-operative të policisë dhe njësitë e Shërbimit Shtetëror të Emergjencave (DSNS), të cilët po dokumentojnë një tjetër krim lufte të rusëve kundër popullsisë civile.

Goditja në Khotiv ndodhi ndërsa sulmi masiv rus ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës, i nisur natën e 3 nëntorit, vazhdonte të shkaktonte pasoja në kryeqytet dhe në rajone të tjera të vendit.

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