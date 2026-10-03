Kievi: Rusia po përhap imazhe të rreme të krijuara me inteligjencë artificiale për të pretenduar mobilizimin e detyruar të grave
Qendra ukrainase për Kundërimin e Dezinformimit njoftoi të shtunën se kanale ruse në Telegram po shpërndajnë imazhe të krijuara me inteligjencë artificiale që pretendojnë se Ukraina po mobilizon me detyrim gratë — një pretendim që Kievi e quan “provokim informativ” dhe e hedh poshtë si të rremë.
Siç njofton New York Post, këtë javë kanale ruse në Telegram nisën të qarkullojnë imazhe të falsifikuara, mes tyre një foto që tregon një grua me pushkë sulmi dhe një foshnjë, me mbishkrimin “një grua e vërtetë ukrainase i bën këto gjëra për 40 sekonda”. Imazhi u prezantua si reklamë rekrutimi e Forcave të Armatosura të Ukrainës në një qendër tregtare të Kievit.
Një nga personat që e shpërndau gjerësisht foton ishte prezantuesja e televizionit rus Olesya Loseva, e cila shkroi të martën në Telegram për “reklamë sociale në një qendër tregtare të Kievit pranë një dyqani kozmetike”, duke ironizuar se sipas autoriteteve ukrainase “pelenat e foshnjës dhe montimi i mitralozit janë e njëjta gjë”. Imazhe të tjera të supozuara tregonin gra me uniformë ushtarake me sloganin “tani është radha jote, trego superfuqinë”.
Qendra për Kundërimin e Dezinformimit thekson se gratë nuk i nënshtrohen mobilizimit të detyruar dhe se nuk ka asnjë plan për ta futur atë; gratë mund t’i bashkohen Forcave të Mbrojtjes vetëm vullnetarisht. Ekspertët ukrainas të verifikimit të fakteve raportojnë se imazhi grua-foshnjë tregon shenja të qarta gjenerimi me inteligjencë artificiale — platforma Hive Moderation e vlerëson me 99 për qind mundësinë që të jetë krijuar artificialisht.
Sipas agjencisë qeveritare, “qëllimi i armikut është të krijojë artificialisht ndjesinë e pashmangshmërisë së mobilizimit të detyruar të grave, të mbjellë ankth dhe të diskreditojë rekrutimin vullnetar në Forcat e Mbrojtjes”. Burimi kryesor i përhapjes, thuhet më tej, është një rrjet kanalesh ruse në Telegram që prodhon dhe shpërndan sistematikisht falsifikime me AI për të destabilizuar situatën në Ukrainë. Kanale ruse shpërndanë gjithashtu imazhe të ndryshuara të “thirrjeve për mobilizim”, duke pretenduar se grave në Kiev dhe Kharkiv u ishin dërguar njoftime për t’u paraqitur.
Nuk është hera e parë që Rusia përdor foto të manipuluara: më parë mediat dezinformuese ruse kanë qarkulluar pamje ekrani të falsifikuara të titujve të gazetave si BBC, The Guardian, The Independent dhe Al Jazeera. Më 15 shtator, ministri i Jashtëm rus Sergey Lavrov pretendoi gjatë një tryeze në Moskë se “nuk ka dyshim” se Ukraina do të detyrohet të mobilizojë gratë për shkak të mungesës së burimeve njerëzore — pretendim që Kievi e hedh poshtë, ndërsa është pikërisht Rusia ajo që ka pësuar humbjet më të mëdha në fushëbetejë.
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