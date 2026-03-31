EUR/USD 1.1467 EUR/GBP 0.8691 EUR/CHF 0.9172 EUR/ALL 96.0230 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4064 EUR/TRY 51.0038 EUR/JPY 183.15 EUR/CAD 1.5967
Bota

Kina dhe Pakistani propozojnë një plan me 5 pika për t’i dhënë fund luftës në Iran

Kina dhe Pakistani kanë propozuar një plan me pesë pika për t’i dhënë fund luftës në Lindjen e Mesme.

Plani përfshin një armëpushim të menjëhershëm, fillimin e bisedimeve të paqes sa më shpejt të jetë e mundur, ndërprerjen e sulmeve kundër civilëve dhe objektivave jo-ushtarake, siç janë objektet energjetike, rivendosjen e shpejtë të “kalimit të sigurt për anijet civile dhe tregtare” në Ngushticën e Hormuzit dhe arritjen e një marrëveshjeje paqeje me mbështetjen e OKB-së.

Iniciativa e përbashkët u njoftua pas një takimi në Pekin midis ministrit të Jashtëm kinez Wang Yi dhe Ministrit të Jashtëm pakistanez Ishaq Dar.  /os/

