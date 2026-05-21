Avioni me destinacion SHBA-në devijon për në Kanada pasi një person nga një rajon i prekur nga Ebola hipi në bord
Një avion nga Parisi drejt Detroitit u detyrua të devijonte në Kanada pasi një pasagjer nga Republika Demokratike e Kongos e prekur nga Ebola hipi në avion “gabimisht”, thanë zyrtarët.
Agjencia e Dogana dhe Mbrojtja Kufitare e SHBA-së (CBP) i tha BBC-së se kufizimet e hyrjes në SHBA, të vendosura për të kufizuar përhapjen e virusit vdekjeprurës, do të thoshin që pasagjeri nuk duhej të ishte lejuar të hipte në avionin e Air France.
Rreth 140 njerëz dyshohet se kanë vdekur nga Ebola në shpërthimin në Afrikën Qendrore, ndërsa janë identifikuar më shumë se 600 raste të dyshuara.
Zyrtarët nuk kanë specifikuar nëse pasagjeri kishte simptoma të virusit apo kur kishte qenë për herë të fundit në Republika Demokratike e Kongos.
Air France konfirmoi për mediat amerikane se “me kërkesë të autoriteteve amerikane, fluturimi u devijua në Aeroportin e Montrealit pasi një pasagjeri kongolez në bord iu mohua hyrja në Shtetet e Bashkuara”.
“Air France hipi gabimisht në aeroplan një pasagjer nga Republika Demokratike e Kongos në një fluturim për në Shtetet e Bashkuara”, tha agjencia kufitare amerikane CBP.
Agjencia tha se ndërmori “veprime vendimtare” për të ndaluar uljen e avionit në Aeroportin Metropolitan të Qarkut Wayne të Detroitit. Ai u devijua me rreth 800 km në Montreal, Kanada.
SHBA-të po kufizojnë hyrjen për njerëzit pa pasaporta amerikane që kanë qenë në Republikën Demokratike të Kongos, Sudanin e Jugut ose Ugandën në tre javët e fundit.
Mbajtësit e pasaportave amerikane dhe banorët e përhershëm që kanë qenë në ato vende mund të hyjnë vetëm përmes Aeroportit Ndërkombëtar Washington-Dulles në Virxhinia për kontroll të përforcuar.
Shpërthimi aktual i Ebolës është shpallur një emergjencë shëndetësore publike me shqetësim ndërkombëtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Qendrat e SHBA-së për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve thanë se rreziku për SHBA-në ishte relativisht i ulët, por do të merreshin masa për të parandaluar hyrjen e sëmundjes në vend.
Një amerikan ka rezultuar pozitiv, një mjek që punonte me një grup misionarësh mjekësorë në Republikën Demokratike të Kongos. Ai po trajtohet në një repart të veçantë izolimi në një spital në Gjermani.
Speciet Bundibugyo të virusit ende nuk kanë një vaksinë dhe mund të duhen deri në nëntë muaj para se të jetë gati një vaksinë kundër tij , tha Organizata Botërore e Shëndetësisë të mërkurën.
