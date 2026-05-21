SHBA-të forcojnë praninë e tyre në Groenlandë, hapin një konsullatë të re
SHBA-të do të hapin një konsullatë të re në Nuuk të Groenlandë, duke thelluar praninë e tyre në ishull, ndërsa Shtëpia e Bardhë thekson fokusin e saj në Arktik.
Inaugurimi i kompleksit të ri prej 3,000 metrash katrorë në qendër të qytetit të Nuuk ka shkaktuar protesta nga banorët vendas të Groenlandës, me kryeministrin e ishullit, Jens-Frederik Nielsen, i cili i tha medias lokale Sermitsiaq se nuk do të marrë pjesë në këtë ngjarje.
Trump e rihapi konsullatën amerikane në vitin 2020 gjatë mandatit të tij të parë, por fillimisht ajo duhej të vendosej në një ndërtesë të Komandës së Përbashkët Daneze të Arktikut.
Gjatë presidencës së tij të dytë, udhëheqësi amerikan ka përmendur vazhdimisht idenë e aneksimit të Groenlandës, pa përjashtuar përdorimin e forcës ushtarake. Kryeministrja daneze Mette Frederiksen u përgjigj në janar se marrja e Groenlandës do t’i jepte fund NATO-s.
Në dhjetor të vitit të kaluar, Trump emëroi guvernatorin e SHBA-së, Jeff Landry, si të dërguar të posaçëm në Groenlandë, duke shkaktuar kritika të forta si nga Danimarka ashtu edhe nga Komisioni Evropian, pasi Landry sugjeroi se roli i tij ishte “ta bënte Groenlandën pjesë të SHBA-së”.
Edhe pse Trump që atëherë ka tërhequr pretendimet për aneksimin e ishullit, administrata e tij po përpiqet të rrisë ndikimin e saj. Ish-shefi i NATO-s, Anders Rasmussen, tha se në Forumin GLOBSEC të enjten se Shtetet e Bashkuara dhe Danimarka po punonin për të rritur praninë ushtarake amerikane në Grenlandë përmes “një rruge diplomatike më klasike”.
“Ne do ta mirëprisnim këtë”, tha Rasmussen, duke iu referuar zgjerimit ushtarak.
Këtë javë, Landry vizitoi Groenlandën së bashku me ambasadorin e SHBA-së në Danimarkë, Ken Howery, duke u takuar me zyrtarët më të lartë të ishullit. Sipas mediave lokale, Howery do të inaugurojë konsullatën e re së bashku me konsullen e SHBA-së në Nuuk, Susan Wilson.
