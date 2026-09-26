Kina pranon të blejë qymyr amerikan pas samitit Trump–Xi
Kina ka pranuar të blejë të paktën 10 milionë tonë metrikë qymyr amerikan çdo vit në 2027 dhe 2028, rreth 20 milionë tonë gjithsej, sipas një fletë-fakti të Shtëpisë së Bardhë pas vizitës shtetërore tre-ditore të presidentit kinez Xi Jinping në Uashington.
Marrëveshja për qymyrin është pjesë e përpjekjes së presidentit Donald Trump për të ringjallur industrinë amerikane të qymyrit. Shtetet kryesore prodhuese të qymyrit në SHBA janë Wyoming, West Virginia, Pennsylvania dhe Illinois.
Përmes Bordit të ri SHBA–Kinë për Tregti, dy vendet ranë dakord edhe për trajtim tarifor të favorshëm për mallra “jo të ndjeshme” me vlerë 30 miliardë dollarë. Eksportet amerikane drejt Kinës përfshijnë produkte bujqësore, pajisje mjekësore, peshk, dru dhe kozmetikë, ndërsa importet kineze në Shtetet e Bashkuara përfshijnë pajisje të vogla shtëpiake, lodra, zbukurime festash dhe sedilje makinash për fëmijë.
Përfaqësuesi amerikan i Tregtisë, Jamieson Greer, i tha televizionit CNBC të premten: “Kemi arritur faktikisht marrëveshje me kinezët për një numër të këtyre çështjeve.” Megjithatë, liderët nuk shpallën përparime të mëdha në mosmarrëveshjet kryesore mes dy vendeve.
Skepticizmi mbetet i lartë, pasi Kina ka dështuar më parë të përmbushë premtimet për blerjen e sojës dhe angazhimin prej 17 miliardë dollarësh për produkte bujqësore, sipas të dhënave të Departamentit të Bujqësisë. Fermerët amerikanë po goditen tashmë nga çmimet e larta të naftës për shkak të luftës me Iranin.
Detaj kurioz nga samiti: Trump dhe Xi ranë dakord ta quajnë Inteligjencën Artificiale “super intelligence” në vend të “artificial intelligence”. Ndërkohë, Trump i tha Xi-së se mbështetja e Kinës për Iranin ishte “krejtësisht e papranueshme”, sipas ambasadorit amerikan në Kinë.
Burimi: New York Post
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