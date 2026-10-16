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16 Tet 2026
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Teknologji

Kina propozon të shtojë 40 teknologji të inteligjencës artificiale, biomjekësisë dhe energjisë diellore në listën e kontrollit të eksporteve

Ministria kineze e Tregtisë kërkon mendime publike deri më 15 nëntor dhe nis regjistrimin paraprak për modelet e inteligjencës artificiale, agjentët inteligjentë dhe klastrat kompjuterikë.

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Instituti i Teknologjisë Kompjuterike, Akademia Kineze e Shkencave, Pekin; Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

Kina ka propozuar të shtojë 40 teknologji nga fushat e inteligjencës artificiale, biomjekësisë dhe fotovoltaikëve në katalogun e teknologjive të ndaluara ose të kufizuara për eksport, siç njofton Reuters duke iu referuar njoftimit të së premtes të Ministrisë kineze të Tregtisë.

Sipas raportimit të Reuters, mendimet e publikut për rishikimin e propozuar do të pranohen deri më 15 nëntor, ndërsa Kina ka nisur njëkohësisht një regjim të përkohshëm regjistrimi paraprak përpara eksportit për teknologjitë përkatëse.

Në listë përfshihen modelet e inteligjencës artificiale, agjentët inteligjentë dhe klastrat kompjuterikë — tre elementët themelorë të industrisë kineze të AI-së — në një kohë kur konkurrenca dhe tensionet gjeopolitike me Shtetet e Bashkuara për zhvillimin e teknologjisë së avancuar po rriten, thekson Reuters.

Në një deklaratë të veçantë, ministria tha se rishikimi u propozua sepse përdorimet e këtyre teknologjive në fusha të ndjeshme po zgjerohen vazhdimisht, dhe e quajti masën rutinë, duke theksuar se ajo nuk synon asnjë vend, rajon apo subjekt të caktuar.

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