Kina propozon të shtojë 40 teknologji të inteligjencës artificiale, biomjekësisë dhe energjisë diellore në listën e kontrollit të eksporteve
Ministria kineze e Tregtisë kërkon mendime publike deri më 15 nëntor dhe nis regjistrimin paraprak për modelet e inteligjencës artificiale, agjentët inteligjentë dhe klastrat kompjuterikë.
Kina ka propozuar të shtojë 40 teknologji nga fushat e inteligjencës artificiale, biomjekësisë dhe fotovoltaikëve në katalogun e teknologjive të ndaluara ose të kufizuara për eksport, siç njofton Reuters duke iu referuar njoftimit të së premtes të Ministrisë kineze të Tregtisë.
Sipas raportimit të Reuters, mendimet e publikut për rishikimin e propozuar do të pranohen deri më 15 nëntor, ndërsa Kina ka nisur njëkohësisht një regjim të përkohshëm regjistrimi paraprak përpara eksportit për teknologjitë përkatëse.
Në listë përfshihen modelet e inteligjencës artificiale, agjentët inteligjentë dhe klastrat kompjuterikë — tre elementët themelorë të industrisë kineze të AI-së — në një kohë kur konkurrenca dhe tensionet gjeopolitike me Shtetet e Bashkuara për zhvillimin e teknologjisë së avancuar po rriten, thekson Reuters.
Në një deklaratë të veçantë, ministria tha se rishikimi u propozua sepse përdorimet e këtyre teknologjive në fusha të ndjeshme po zgjerohen vazhdimisht, dhe e quajti masën rutinë, duke theksuar se ajo nuk synon asnjë vend, rajon apo subjekt të caktuar.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.