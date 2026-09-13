Kina shpall një plan veprimi pesëvjeçar për zhvillimin e fshatrave digjitalë
Kina prezantoi një plan veprimi pesëvjeçar që synon të çojë përpara zhvillimin e integruar të industrive digjitale, infrastrukturës digjitale dhe qeverisjes së zgjuar rurale.
Plani i veprimit për zhvillimin cilësor të fshatrave digjitalë u publikua bashkërisht nga Administrata e Hapësirës Kibernetike të Kinës, Ministria e Bujqësisë dhe Çështjeve Rurale, si dhe Ministria e Industrisë dhe Teknologjisë së Informacionit, shkruan “China Daily”.
Sipas planit, shkalla e përdorimit të internetit në zonat rurale parashikohet të rritet nga 69.5 për qind në vitin 2025 në 75 për qind në vitin 2030.
Gjithashtu, aktivitetet online në qendrat kulturore të nivelit të qarkut pritet të shtohen nga 151.600 në vitin 2025 në 170.000 në vitin 2030.
Plani thekson jo vetëm përmirësimin e infrastrukturës së rrjetit rural, por edhe zgjerimin e përpjekjeve në fusha të tilla si bujqësia e zgjuar, inovacioni shkencor e teknologjik bujqësor dhe tregtia elektronike rurale.
Plani synon po ashtu të nxisë arsimin, kujdesin shëndetësor dhe shërbimet financiare digjitale në zonat rurale.
Administrata e Hapësirës Kibernetike të Kinës bëri të ditur se do të bashkëpunojë me autoritetet e tjera për të kryer analiza të rregullta mbi zbatimin e digjitalizimit në fshatra, duke ofruar më shumë shpjegime mbi politikat për të nxitur zhvillimin cilësor.
Kjo nismë synon të rrisë ndjesinë e përmbushjes, lumturisë dhe sigurisë te banorët e fshatrave, ndërsa ata përparojnë drejt epokës së informacionit.
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