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Bota

Trump: Pagesat prej 5,000 dollarësh janë të lehta për t’u përfshirë në buxhetin federal

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Presidenti amerikan, Donald Trump tha të dielën se Shtetet e Bashkuara mund ta përballojnë premtimin e tij për të dërguar 5,000 dollarë për çdo të rritur amerikan nëse Partia e tij Republikane mban kontrollin e Kongresit në zgjedhjet e këtij viti.

“Nuk e di, por është e lehtë nëse fitojnë republikanët. 5,000 dollarë për të gjithë të rriturit në vend dhe ne mund ta përballojmë lehtësisht këtë sepse po marrim kaq shumë para”, u tha Trump gazetarëve kur u pyet nëse Kongresi do të duhej të miratonte pagesat, duke shtuar se triliona dollarë po hynin në vend.

Trump zbuloi idenë e pagesave prej 5,000 dollarësh gjatë një fjalimi në konventën e Partisë Republikane javën e kaluar. Duke folur me gazetarët të dielën në Irlandë, ku po merrte pjesë në një turne golfi në klubin e tij në Doonbeg, presidenti tha se qeveria amerikane ka fondet për ta paguar atë.

Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve Mike Johnson tha se çdo pagesë e tillë do të duhet të miratohet nga Kongresi. Politikanët demokratë e kritikuan idenë, me udhëheqësin e pakicës në Dhomën e Përfaqësuesve, Hakeem Jeffries, i cili i tha emisionit “This Week” të ABC-së se ky nuk është një “propozim serioz”.

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