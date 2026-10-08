KLIMË – OBM: El Nino mund të arrijë fuqi rekord ndërsa nxehtësia globale dhe rreziqet e motit rriten
NJU JORK, 8 tetor /ATSH-AA/ – Një ngjarje e vazhdueshme El Nino po forcohet me shpejtësi dhe parashikohet të shtyjë temperaturat kryesore të sipërfaqes së detit të Paqësorit në nivele rekord, duke rritur rreziqet e nxehtësisë ekstreme, thatësirës dhe përmbytjeve në mbarë botën, tha sot Organizata Botërore Meteorologjike (OBM).
Në përditësimin e saj të fundit të Klimës Sezonale Globale, agjencia e motit të OKB-së tha se ekziston një mundësi pothuajse 100 për qind që El Nino të vazhdojë deri në shkurt 2027, me ngjarjen që pritet të arrijë kulmin rreth muajit dhjetor.
“El Nino është ngulitur fort dhe forcohet me shpejtësi”, tha Sekretarja e Përgjithshme e OBM-së, Celeste Saulo, duke paralajmëruar se do të jetë potencialisht “një nga më të fuqishmit që nga të paktën prej viti 1950”.
Për periudhën tetor-dhjetor, anomalia mesatare e temperaturës së sipërfaqes së detit në rajonin Nino 3.4 të Paqësorit ekuatorial qendror dhe lindor parashikohet të arrijë rreth 3.7 gradë Celsius mbi normalen, e cila sipas OBM-së do të jetë “më e larta që nga fillimi i vëzhgimeve”.
Rekordi i mëparshëm ishte 2.6 gradë Celsius mbi normalen gjatë periudhës nëntor 2015-janar 2016. OBM-ja tha se El Nino ka të ngjarë të sjellë temperatura mbi mesataren në pjesë të mëdha të globit ndërsa ndryshon ndjeshëm modelet e reshjeve.
Kushtet më të lagështa se normale parashikohen në zona, përfshirë Bririn e Madh të Afrikës, pjesë të Azisë Qendrore dhe Lindore, pjesët veriore të Gadishullit Arabik, pjesë të Amerikës së Veriut dhe Amerikës Juglindore. Kushtet më të thata se normalja priten në të gjithë nënkontinentin Indian, Amerikën Qendrore Jugore, pjesë të Karaibeve dhe Amerikën e Jugut veriperëndimore.
Saulo tha se El Nino nuk krijon nxehtësi shtesë planetare, por lëshon nxehtësi të ruajtur tashmë në oqean, duke paralajmëruar se oqeani nga i cili po vjen ngjarja aktuale është “më i ngrohti që e kemi matur ndonjëherë”.
OBM-ja tha se shërbimet kombëtare meteorologjike dhe forumet rajonale të klimës po ofrojnë përditësime të rregullta për qeveritë dhe partnerët humanitar për të mbështetur gatishmërinë dhe menaxhimin e rrezikut.
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