Koalicioni saudit intercepton dy raketa balistike të Huthi-ve drejt Riadit
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se ka interceptuar dhe shkatërruar dy raketa balistike të lëshuara nga Huthi-t e Jemenit drejt Riadit, siç njofton Reuters. Njoftimi i koalicionit është përgjigja zyrtare saudite ndaj valës së sulmeve të së martës, për të cilat grupi i lidhur me Iranin mori përsipër goditje ndaj objektivave ushtarake dhe energjetike në mbretëri.
Sipas Mbrojtjes Civile saudite, mbetjet e dy raketave të interceptuara ranë në Riad duke dëmtuar një ndërtesë, një kantier ndërtimi dhe një automjet. Pasditen e së martës autoritetet e mbrojtjes civile lëshuan për pak kohë një alarm për sulm ajror në kryeqytetin saudit, përpara se situata të shpallej e qetë.
Pretendimi i Huthi-ve dhe njoftimi i koalicionit japin versione të kundërta për të njëjtin sulm: zëdhënësi ushtarak i grupit, Yahya Saree, kishte pretenduar më herët gjatë ditës se një raketë balistike kishte goditur drejtpërdrejt Ministrinë e Mbrojtjes saudite në Riad, pretendim që autoritetet saudite nuk e kanë konfirmuar. Sipas versionit të koalicionit, të dy raketat u shkatërruan përpara se të arrinin objektivat e tyre.
Sulmi ndaj kryeqytetit vjen në një ditë përshkallëzimi të gjerë në frontin saudit–jemenas, kur Huthi-t morën përsipër edhe sulme ndaj avionëve ushtarakë në Najran dhe në bazën ajrore të Khamis Mushait-it, si dhe ndaj rafinerisë së Ras Tanurës, ndërsa koalicioni kishte njoftuar më herët interceptimin e tre raketave balistike drejt Rajonit Lindor dhe të katër dronëve drejt jugut të mbretërisë.
Luftimet mes Arabisë Saudite dhe Huthi-ve, të lidhur me Iranin, janë intensifikuar që nga shtatori, duke hapur një front tjetër në luftën më të gjerë SHBA–Izrael kundër Iranit që nisi më 28 shkurt dhe duke vënë nën presion furnizimet globale me naftë, ndërsa përpjekjet diplomatike rajonale për uljen e tensioneve vazhdojnë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.