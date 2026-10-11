Komandanti i lartë iranian Sayyari: ushtria do të vazhdojë të godasë anijet “nëse është e nevojshme”
Komandanti i lartë ushtarak iranian, zëvendëskoordinatori i ushtrisë Habibollah Sayyari, ka paralajmëruar se forcat iraniane do të vazhdojnë të godasin anijet tregtare dhe luftarake “nëse është e nevojshme”, duke shtuar se Irani “nuk do të tërhiqet” përballë kërcënimeve të Shteteve të Bashkuara, siç njofton Al Jazeera përmes liveblog-ut të saj për luftën e Iranit.
“Forcat iraniane u kanë dhënë goditje anijeve armike dhe do të godasin sërish nëse ndodh diçka kundër Iranit,” tha Sayyari të dielën, sipas raportimit. Ai shtoi se Teherani do të vazhdojë të mbrojë interesat e tij detare pavarësisht presionit amerikan.
Deklarata vjen një ditë pasi një avion luftarak amerikan goditi anijen tregtare panameze M/V Ocean Molica (e njohur edhe si Arika Sun) në Gjirin e Omanit, pasi anija shpërfilli paralajmërimet dhe tentoi të thyente bllokadën detare amerikane ndaj Iranit, siç njoftoi Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM).
Ndërkohë, tensionet në Ngushticën e Hormuzit mbeten në kulm: trafiku detar ka rënë në nivelet më të ulëta, ndërsa Uashingtoni dhe Teherani fajësojnë njëri-tjetrin për sulmet ndaj anijeve tregtare. SHBA-ja mban rreth një duzinë anijesh luftarake në ujërat e Lindjes së Mesme për të zbatuar bllokadën.
Paralajmërimi i Sayyari-t sinjalizon se përplasja detare SHBA–Iran rrezikon përshkallëzim të mëtejshëm, ndërsa lufta mes dy vendeve ka hyrë në muajin e tetë pa një marrëveshje armëpushimi në horizont.
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