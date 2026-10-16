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16 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Komandanti iranian: Trafiku në Hormuz është shumë i kufizuar, ngushtica nën kontrollin e plotë të Iranit

Shefi i ushtrisë iraniane tha se Ngushtica e Hormuzit do të qëndrojë e mbyllur derisa të respektohen të drejtat e Iranit, ndërsa Uashingtoni thotë se forcat amerikane po ndihmojnë anijet tregtare të kalojnë nëpër rrugën ujore.

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Ishulli Qeshm në hyrje të Ngushticës së Hormuzit, parë nga sateliti (Foto: NASA, domeni publik)

Trafiku detar në Ngushticën e Hormuzit mbetet “shumë, shumë i kufizuar”, sipas komandantit më të lartë të ushtrisë iraniane, i cili tha se ngushtica strategjike ndodhet nën kontrollin dhe mbikëqyrjen e plotë të Iranit, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj të drejtpërdrejtë të luftës.

Sipas zyrtarit iranian, ngushtica do të qëndrojë e mbyllur derisa të respektohen të drejtat e Iranit. Deklarata vjen në një kohë kur kalimi i anijeve tregtare nëpër këtë rrugë ujore, nga e cila para luftës kalonte një pjesë e madhe e eksporteve botërore të naftës dhe gazit, mbetet shumë poshtë niveleve normale.

Uashingtoni, nga ana e tij, thotë se forcat amerikane po ndihmojnë anijet tregtare të kalojnë nëpër ngushticë, duke u përpjekur të mbajnë hapur qarkullimin pavarësisht kufizimeve të vendosura nga Teherani dhe rrezikut të sulmeve.

Përplasja e pretendimeve për kontrollin e Hormuzit pasqyron ngërçin mes dy palëve: Irani e përdor ngushticën si mjet presioni, ndërsa SHBA-ja kërkon të dëshmojë se bllokada nuk po e ndal plotësisht qarkullimin e energjisë drejt tregjeve botërore.

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