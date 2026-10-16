🌤️
Tiranë 11°C · Kryesisht kthjellët 16 Tetor 2026
S&P 500 7,744 ▲0.33%
DOW 52,178 ▲1.08%
NASDAQ 26,713 ▲0.08%
NAFTA 95.87 ▼0.65%
ARI 4,196 ▲0.62%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915 EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915
₿ CRYPTO
BTC $82,190 ▲ +1.49% ETH $2,450 ▲ +3.66% XRP $1.3422 ▲ +2.62% SOL $106.4500 ▲ +4.05%
S&P 500 7,744 ▲0.33 % DOW 52,178 ▲1.08 % NASDAQ 26,713 ▲0.08 % NAFTA 95.87 ▼0.65 % ARI 4,196 ▲0.62 % S&P 500 7,744 ▲0.33 % DOW 52,178 ▲1.08 % NASDAQ 26,713 ▲0.08 % NAFTA 95.87 ▼0.65 % ARI 4,196 ▲0.62 %
EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915 EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915
16 Tet 2026
Breaking
Zhbllokohet Mirlind Daku, sulmuesi kuqezi shpërthen me dopietë në Rusi Studentët kërkojnë hapjen e dosjeve: kërkesa për informacion për rastin “Generalštab” dhe faljen e 49 personave Ministri iranian i Shëndetësisë: Të paktën 78 ambulanca janë shkatërruar nga bombardimet Raporti “Sto naj” i APR-së: Ekonominë serbe e dominojnë ndërmarrjet shtetërore dhe kompanitë kineze Zijin Komandanti iranian: Trafiku në Hormuz është shumë i kufizuar, ngushtica nën kontrollin e plotë të Iranit
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Ministri iranian i Shëndetësisë: Të paktën 78 ambulanca janë shkatërruar nga bombardimet

Sipas zyrtarit iranian, 84 ambulanca zëvendësuese po blihen, ndërsa rinovimi i flotës së dëmtuar dhe të vjetëruar të shërbimit shëndetësor është bërë urgjent.

· 1 min lexim
Një ambulancë e djegur e Gjysmëhënës së Kuqe iraniane e ekspozuar publikisht (Foto: Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Të paktën 78 ambulanca janë shkatërruar nga bombardimet amerikano-izraelite që nga fillimi i luftës më 28 shkurt, tha ministri iranian i Shëndetësisë, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj të drejtpërdrejtë.

Sipas ministrit, dëmtimi i flotës së ambulancave e ka vështirësuar ndjeshëm reagimin e shërbimeve të urgjencës, të cilat përballen çdo ditë me pasojat e sulmeve ajrore në zona të ndryshme të vendit.

Zyrtari tha se po blihen 84 ambulanca zëvendësuese dhe se rinovimi i flotës së dëmtuar e të vjetëruar është bërë nevojë urgjente për sistemin shëndetësor iranian.

Bilanci i ri vjen ndërsa konflikti mes SHBA-së, Izraelit dhe Iranit vazhdon prej më shumë se shtatë muajsh, me kosto të rënda jo vetëm ushtarake, por edhe për infrastrukturën civile dhe shërbimet thelbësore të vendit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu