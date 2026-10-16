Ministri iranian i Shëndetësisë: Të paktën 78 ambulanca janë shkatërruar nga bombardimet
Sipas zyrtarit iranian, 84 ambulanca zëvendësuese po blihen, ndërsa rinovimi i flotës së dëmtuar dhe të vjetëruar të shërbimit shëndetësor është bërë urgjent.
Të paktën 78 ambulanca janë shkatërruar nga bombardimet amerikano-izraelite që nga fillimi i luftës më 28 shkurt, tha ministri iranian i Shëndetësisë, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj të drejtpërdrejtë.
Sipas ministrit, dëmtimi i flotës së ambulancave e ka vështirësuar ndjeshëm reagimin e shërbimeve të urgjencës, të cilat përballen çdo ditë me pasojat e sulmeve ajrore në zona të ndryshme të vendit.
Zyrtari tha se po blihen 84 ambulanca zëvendësuese dhe se rinovimi i flotës së dëmtuar e të vjetëruar është bërë nevojë urgjente për sistemin shëndetësor iranian.
Bilanci i ri vjen ndërsa konflikti mes SHBA-së, Izraelit dhe Iranit vazhdon prej më shumë se shtatë muajsh, me kosto të rënda jo vetëm ushtarake, por edhe për infrastrukturën civile dhe shërbimet thelbësore të vendit.
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