Huthi-t pretendojnë se rrëzuan një dron saudit Wing Loong II mbi Marib
Huthi-t e Jemenit pretenduan të premten se kanë rrëzuar një dron saudit të armatosur zbulimi të tipit Wing Loong II mbi guvernoratin e Maribit, në pjesën qendrore të vendit, siç njofton Al Jazeera në raportimin e saj live për luftën.
Zëdhënësi ushtarak i grupit, Yahya Saree, tha përmes Telegramit se droni po kryente veprimtari armiqësore kur u godit dhe u rrëzua me një armë të përshtatshme. Në njoftim nuk u dhanë detaje të tjera për vendin e saktë të rrëzimit apo për pamje nga rrënojat, dhe pretendimi nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur.
Maribi është një nga frontet më të nxehta të ditëve të fundit: mbrëmjen e së enjtes Huthi-t e goditën qytetin me 16 raketa balistike ndaj lagjeve të banuara, ndërsa autoritetet lokale kanë paralajmëruar prej ditësh shtim të goditjeve ndaj këtij guvernorati strategjik, të pasur me naftë e gaz.
Ky është pretendimi i dytë i këtij lloji brenda pak ditësh: më 13 tetor Huthi-t thanë se kishin rrëzuar një tjetër Wing Loong II mbi Saada, në veri të Jemenit. Wing Loong II është një dron i prodhimit kinez, i aftë për zbulim dhe sulme ajrore, që përdoret nga forcat saudite në operacionet mbi Jemen.
Lufta në Jemen është zgjeruar javët e fundit paralelisht me konfliktin SHBA–Iran, me Huthi-t e mbështetur nga Teherani që kanë shtuar sulmet ndaj Arabisë Saudite dhe koalicionin që u përgjigjet me goditje ajrore.
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